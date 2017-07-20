Мнение: риторика Маккейна стала "лингва франка" политического бомонда США

У американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга. Политолог-американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что сенатор занимает специфическую позицию во внешней и во внутренней политике США.

У американского сенатора Джона Маккейна диагностирована опухоль мозга, сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.

Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.

В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где Маккейну была сделана операция, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения". Там подчеркивается, что "они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".

Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору скорейшего выздоровления и отметил, что Маккейн всегда был бойцом.

Политолог-американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Джон Маккейн занимает специфическую позицию и во внешней, и во внутренней политике США.

"Во внешней политике Маккейн всегда был "ястребом", откровенным сторонником войны, открыто призывал к военным действиям против целого ряда стран: призывал бомбить Иран, призывал к использованию американских войск для свержения сирийского лидера Башара Асада, призывал к ужесточению антироссийских мер. Такие взгляды, конечно, пользуются поддержкой американского военно-промышленного комплекса. А во внутренней политике он придерживается куда более либеральных взглядов. Поэтому в Республиканской партии он считается неординарным политиком", — сказал Виктор Олевич.

По его мнению, взгляды Маккейна хотя и теряют популярность в американском обществе, но остаются актуальными для части элит.

"Маккейн всегда опирается на свою репутацию героя войны, патриота. Однако, учитывая, что экономическая ситуация в США ухудшается, что последние американские военные авантюры, в том числе в Ираке, закончились плачевно для США, радикальные позиции Маккейна во внешней политике в определенных частях американского общества вызывают все большее раздражение и непонимание. Между тем, по мере развития антироссийской истерии в США все больше американских политиков начинают говорить языком Джона Маккейна. Этот агрессивный русофобский язык, который использовался Маккейном на протяжении многих лет, стал "лингва франка" (lingua franca – "франкский язык" — средство межэтнического общения в определенной сфере деятельности. —Прим. ред.) американского политического бомонда. И это очень симптоматично для развития внутриполитической ситуации в США", — отметил политолог.

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