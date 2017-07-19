Политолог: Грузия активно втягивается в украинский кризис

Президент Украины Петр Порошенко посетил границу Грузии с Южной Осетией, чтобы "выразить поддержку" грузинской стороне. Политолог Николай Силаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко надеется на взаимную поддержку от Тбилиси.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Грузию посетил вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили село Хурвалети на границе с Южной Осетией.

"Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины. Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии", – заявил Порошенко журналистам.

Порошенко добавил, что главной целью его государственного визита в Грузию было прибыть на границу и выразить поддержку грузинской стороне.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, политолог Николай Силаев считает, что Грузия использует Украину в качестве раздражающего фактора против России.

"В этом визите, конечно, есть политическое значение. И здесь важно отметить, что грузино-украинские контакты были довольно активными после государственного переворота на Украине 2014 года. Но затем они сократились, после того как на различные должности на Украине стали назначать представителей команды прежнего президента Грузии Михаила Саакашвили, а его самого сделали одесским губернатором. А сейчас уход Саакашвили в отставку открыл возможности для возобновления этих контактов. И в данном случае логика грузинской стороны заключается в том, что нужно искать способы раздражать Россию в любых областях, где это возможно. В частности, это касается вопросов, связанных с Украиной", – сказал Николай Силаев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Грузия сегодня активно втягивается в украинский конфликт. Однако подобное сотрудничество с Украиной может негативно сказаться на самой Грузии.

"Стоит отметить, что Грузия, которая, казалось бы, в течение нескольких лет избегала участия в украинском кризисе, сейчас активно в него втягивается. Я думаю, это может в перспективе негативно отразиться на российско-грузинских отношениях, которые и без того не очень хороши. Кроме того, в последнее время Грузия активно втягивается в политику сдерживания, которую Соединенные Штаты предприняли по отношению к России. Но очень важно подчеркнуть, что ни одна из задач внешней политики, которые ставит перед собой Тбилиси, не решается в рамках конфронтации с Россией", – полагает политолог.

Киев, в свою очередь, хочет заручиться поддержкой со стороны Тбилиси, считает Николай Силаев.

"Что касается Украины – это страна, которая сталкивается со многими неудачами и во внутренней, и во внешней политике, и, конечно, ей важно заручиться поддержкой со стороны официального Тбилиси. Хотя Тбилиси и не обладает ресурсами, чтобы оказывать действенную поддержку", – заключил политолог.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Россия оказывает Южной Осетии помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия – Абхазия.

После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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