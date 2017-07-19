Политик: задача Украины и Молдавии – удушить Приднестровье

Власти ПМР будут добиваться упразднения КПП Украины и Молдавии на приднестровском участке границы. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев и Кишинев готовят гуманитарную блокаду непризнанной республики.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики будут добиваться упразднения совместных постов Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

По его словам, будет вестись "политико-дипломатическая работа для того, чтобы добиться отмены данной деструктивной меры". А заявления о том, что совместный контроль не имеет отношения к конфликту и процессу урегулирования, несостоятельны.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип 17 июля официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.

Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 млн долларов.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал создание подобных пунктов гуманитарной блокадой.

"Устройство подобных постов будет напрямую грабить бюджет Приднестровья. Потому что работа таможенного поста определяет плату за транзит и плату за перемещение грузов. Этих денег уже не будет в бюджете Приднестровья. Решение социальных проблем, проблем обороны и прочие вопросы, безусловно, пострадают. Это прямая гуманитарная блокада и удушение Приднестровья", – сказал Вадим Колесниченко.

При этом он не исключил вероятности военной агрессии в отношении непризнанной республики.

"Здесь самая прямая вероятность, причем, как со стороны Украины, так и со стороны Молдовы. Потому что концентрация вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем усилилась за последние полгода, там активизировались военные маневры. По сути, сговор Молдовы, Украины с представителями европейских стран – налицо, и они его, по сути, не скрывают. Задача одна – удушение Приднестровья и зачистка территории, которая не соответствует их стандартам", – сказал Вадим Колесниченко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!