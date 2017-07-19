Эксперт: угрозы от "умных" игрушек пока нет. Но она будет

ФБР предостерегает американцев от покупки "умных" игрушек – из-за возможной утечки данных они могут поставить под угрозу безопасность детей. И здесь главное – в чьи руки попадает информация, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области мобильных технологий Леонтий Букштейн.

Центр Федерального бюро расследований (ФБР) по рассмотрению жалоб по фактам совершения преступлений в интернете предостерег американцев от покупки своим детям интеллектуальных интерактивных игрушек.

"Эти игрушки обычно содержат датчики, микрофоны, камеры, компоненты хранения данных и другие мультимедийные возможности, включая распознавание речи и GPS", – говорится в сообщении центра

ФБР отмечает, что такие функции могут поставить под угрозу безопасность детей из-за большого количества личной информации, которая может быть произвольно или непроизвольно раскрыта. Покупателям рекомендуют выяснять, где будет храниться личная информация, внимательно следить через родительское приложение за тем, что ребенок делает с игрушкой, указывать минимум информации при регистрации аккаунта и т.д.

Микрочипирование уже давно вошло в нашу жизнь, и его будут применять еще активнее. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Есть такая перспектива, что при наступлении интернета определенные электронные компоненты могут быть недекларированно внедрены в любую вещь вплоть до очков. Я думаю, что в ближайшие 10 лет очень популярными будут некие сканеры, с которыми покупатель будет идти в магазин, в том числе и детских игрушек, и сканировать, нет ли там микрочипа. Это естественный ход событий, потому что микрочипирование давно есть. Если ваш ребенок играет где-то во дворе, то вы можете получать информацию, где именно он находится. А если поставить туда и микрокамеру, то и видеть, что он делает. Почему нет? Это в принципе чисто родительская функция", – отметил Леонтий Букштейн.

По его мнению, главное, на что стоит обращать внимание, это то, куда именно попадает собранная информация.

"Мы же выходим из дома не вообще в мир, а на конкретную улицу, к конкретному зданию, поэтому и здесь, если идет передача, то она должна идти на конкретный приемник, конкретный сервер и где-то там складироваться или анализироваться. Если этим занимается какая-то несертифицированная компания, получающая эти сигналы, а, может быть, даже злоумышленник, который хочет последить за ребенком, не дай Бог, с неблаговидными целями, тогда надо или блокировать, или демонтировать, или отбирать лицензию на производство и продажу", – отметил Леонтий Букштейн.

Он предположил, что со временем развитие технологий может привести к ограничениям на их применение в предметах бытового назначения.

"Давно развивается индустрия ("шпионских товаров" – ред.). В России эта индустрия незаконна, у нас запрещено это использовать. Это могут использовать только спецподразделения, которые работают для безопасности граждан и государства. Но придет время, когда законодательство будет запрещать в такие-то предметы бытового назначения ставить электронные компоненты. Это будет, потому что логика развития приведет к этому. Просто пока я не вижу никакой угрозы, но она будет. Это особенность человеческого мозга: то, что хорошо, применить так, чтобы было плохо", – сказал Леонтий Букштейн.

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