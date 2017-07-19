Эксперт о реализации "Турецкого потока": конкуренция между странами растет

"Газпром" проводит подготовительные мероприятия на мелководье по строительству второй нитки "Турецкого потока". Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что в ЕС все еще остаются противники реализации данного проекта.

"Газпром" проводит подготовительные мероприятия на мелководье по строительству второй нитки "Турецкого потока", говорить о начале строительства нельзя, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

В среду газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника, что "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока". По словам одного из источников издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 километров трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о начале строительства второй нитки "Турецкого потока", Куприянов сказал: "Не соответствует". "(Идут – ред.) подготовительные мероприятия на мелководье", – пояснил он.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что в ситуации с реализацией "Турецкого потока" все еще остаются неразрешенные вопросы.

"С точки зрения продвижения самого проекта ясно, что по-прежнему есть неопределенность. По первой нитке весь вопрос в точке входа на турецкую территорию. По второй нитке по-прежнему идет обсуждение ее трассы дальше. Есть варианты, связанные с прохождением через Грецию и дальше в Италию. Есть варианты, связанные с прохождением через Балканские страны. Например, Болгария заинтересована, чтобы трубопровод шел по ее территории: это может начинаться как "Турецкий поток-2", а потом идти на север через болгарскую территорию, а затем, возможно, заходить в Сербию, Македонию, есть предварительная договоренность по Венгрии. То есть уже есть прояснение с точки зрения партнерских стран, но единой трассы пока нет", – сказал Владимир Фейгин.

По его мнению, некоторые представители ЕС могут продолжить выступать против данного проекта.

"Думаю, европейские регуляторы не очень всем этим довольны. Потому что они могут предполагать, что идет размывание зоны их прав через те или иные договоренности с отдельными странами. Они могут это так интерпретировать – что их хотят поставить перед свершившимся фактом. А этого они крайне не любят. Кроме того, есть и конкуренция между странами, потому что трассы возможны разные, и есть предыстория, связанная с "Южным потоком". Так что здесь большой простор для "теории заговора"", – считает эксперт.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года.

Как ранее неоднократно заявляли представители российских властей, строительство второй и последующей ниток "Турецкого потока", предназначенных для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.

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