Политолог: Гамбург побил все "рекорды" по беспорядкам на G20

В Германии назвали сумму ущерба от протестов во время саммита "Большой двадцатки". Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что беспорядки во время глобальных саммитов стали уже недоброй традицией.

Германский союз страховщиков (GDV) оценил ущерб от беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита "Большой двадцатки", в сумму до 12 млн евро (13,8 млн долларов).

В заявлении, которое опубликовано на сайте союза, отмечается, что речь идет о предварительной оценке. В расчет был включен ущерб от нападений на машины (на них приходится около трети общей суммы), жилые здания и предприятия.

Саммит G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля и сопровождался массовыми акциями протеста. Участники беспорядков поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины.

В результате незаконных акций были задержаны более двухсот человек.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что беспорядки во время проведения глобальных саммитов стали традиционными.

"Это уже стало недоброй традицией – такие беспорядки во время проведения глобальных саммитов. Но Гамбург, конечно, побил рекорд. Можно согласиться с мнением министра внутренних дел Германии, который очень сокрушался, что немцы подобным образом отличились на весь мир. Отмечу, что саммиты обычно проводят не в крупных городах, а на локальных территориях, в городках, где проще организовать безопасность его участникам и можно избежать массовых беспорядков. Гамбург из всех городов Германии меньше всего подходил для подобного мероприятия. Но, тем не менее, немецкие власти на это пошли, видимо, переоценив возможности своих правоохранителей или переоценив свое влияние на общественные настроения. При этом надо заметить, что не только немцы в рядах этих беснующихся антиглобалистов хулиганили на улицах Гамбурга, но туда съехались активисты антиглобалистского движения со всей Европы. То есть движение антиглобалистов стало таким же глобальным, как и сам саммит", – сказал Алексей Мартынов.

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