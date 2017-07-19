Политолог: ответ России на снос памятников в Польше необходим

Россия ответит на решение Варшавы о сносе памятников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Польша ведет себя оскорбительно по отношению к памяти погибших за ее освобождение, сказал в эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько.

Россия готовит ответные меры на решение польских властей о сносе памятников советским воинам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

За освобождение Польши отдали свои жизни более 600 тысяч советских солдат.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько отметил, что польская сторона ведет себя оскорбительно по отношению к памяти погибших за ее освобождение, и ответные меры необходимы.

"Решение польских властей о сносе памятников глубоко оскорбительно для нашей страны, для нашей памяти, для ценностей, которые мы разделяем. Главной ценностью для нас является память о Великой Отечественной войне. Все мы сейчас оскорблены. Конечно, требуются ответные меры", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, необходимо разработать целый комплекс таких мер.

"Могут быть ослаблены направления, по которым мы пытались выстраивать с Польшей сотрудничество. Это могут быть совершенно разные области – от гуманитарной до военной. Думаю, что должен быть разработан комплекс мер во всех сферах по противодействию Польше", – отметил политолог.

При этом он напомнил о продолжающихся попытках Запада переписать историю.

"Здесь стоит понимать, что это не только польская инициатива. Лишить Россию статуса победителя в Великой Отечественной войне над немецким нацизмом, над человеконенавистнической идеологией на Западе хотят уже очень давно, и поляки здесь выступают только в качестве инструмента", – заключил Богдан Безпалько.

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