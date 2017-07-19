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Военный эксперт: договор РСМД мешает США по трем причинам

13:0319.07.2017
(обновлено: 13:07 19.07.2017)
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© Иллюстрация РИА НовостиРакетыРакеты
© Иллюстрация РИА Новости
В Москве выразили обеспокоенность попытками США поставить под сомнение целесообразность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ситуацию с РСМД в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Владимир Козин.

Россия не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Гиперзвуковая боеголовка
© Фото : Daniel Toschläger
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"Российская сторона не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность этого договора. При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания. Поэтому нас очень тревожат попытки американской стороны под надуманными предлогами, под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора поставить под сомнение целесообразность его сохранения. Это еще одна из тем, которую мы предлагаем обсудить", – заявил Рябков газете "Коммерсант".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

По мнению профессора Академии военных наук РФ Владимира Козина, договор РСМД мешает США реализовать их военные планы.

"Сами США разрабатывают ракеты средней дальности, которые запрещены этим договором. Напомню, что к ракетам средней дальности относятся баллистические и крылатые ракеты, имеющие дальность полета от одной тысячи километров до пяти с половиной тысяч километров. Именно такую ракету американцы и разрабатывают – это главная причина. Вторая причина заключается в создании так называемого информационного прикрытия своей деятельности, которая подпадает под положение этого договора. А именно: американцы давно уже испытывают ракеты меньшей, средней и так называемой промежуточной дальности при проверке боевых средств ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны, где крылатые и баллистические ракеты используются в качестве реальных мишеней. Третья причина заключается в том, что американцы хотят такими словесными ухищрениями не дать России создать перспективное оружие большой дальности, которое не подпадает под параметры договора от 1987 года", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что, с юридической точки зрения, для выхода из договора нет никаких препятствий.

"В каждом таком договоре по разоружению есть специальная статья в конце договора, которая предусматривает, что, в случае чрезвычайных обстоятельств, имеющих особое значение для национальной безопасности сторон, любая сторона может выйти из него, заблаговременно уведомив об этом другую сторону. Как американцы вышли из договора по противоракетной обороне, сославшись на статью этого договора. Это нормальное явление, и каждое государство может выйти: не только США, но и Россия. Юридических препятствий нет: решил выходить – выходи, но обоснуй. Но американцы не смогут обосновать свой выход из договора, если вдруг они об этом подумают", – сказал Владимир Козин. 

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