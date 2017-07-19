Политолог: в США считают переговоры с РФ "жесткими"? Госдеп осторожничает

В Госдепартаменте США назвали "жесткими" переговоры представителей внешнеполитических ведомств РФ и Соединенных Штатов. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что эту оценку нужно воспринимать с коррекцией на политическую ситуацию.

Встречи замгоссекретаря Томаса Шеннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова продолжатся, хотя ждать конкретных решений в ближайшее время не приходится, заявила журналистам официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы были рады, что он (Рябков) приехал к нам в Вашингтон, сел за стол с нами и обсудил раздражающие факторы в отношениях. Ничего не будет решено в ближайшее время, я не могу дать вам какое-то расписание, но эти переговоры будут продолжены", – сказала Науэрт.

В Госдепе также отметили, что переговоры были "жесткими, прямыми и обдуманными".

Накануне в Вашингтоне прошел второй раунд переговоров между представителями внешнеполитических ведомств двух стран. Одной из тем стал скандал вокруг решения Вашингтона об аресте российской дипсобственности.

После встречи Рябков заявил РИА Новости, что Москва продолжает прикладывать усилия для решения спорных вопросов. По словам российского дипломата, он предупредил Шеннона о возможных ответных мерах со стороны России.

Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что оценки переговоров американской стороной можно считать позитивным сигналом.

"Когда говорят о жесткости переговоров, то предполагается, что позиции сторон, видимо, не совпадали. И примирить их, по всей видимости, не очень легко. Тем не менее, то обстоятельство, что переговоры шли по очень конкретным вопросам, стороны откровенно изложили свою позицию, а главное, что переговоры продолжаются – все это можно считать неким позитивным сигналом, хотя и не дающим основания для чрезмерного оптимизма", – сказал Андрей Кортунов.

По его словам, оценку переговоров, которую дали в Госдепе, нужно воспринимать с коррекцией на политическую ситуацию.

"Надо понимать, в какой ситуации сейчас находится Госдеп. Конечно, чиновники Госдепартамента, начиная с госсекретаря, не могут не опасаться того, что их политические оппоненты, прежде всего на Капитолийском холме, захотят обвинить их в уступках Москве, некой слабости. Поэтому они осторожничают. Думаю, что это отражается и в тех формулировках, которые используются при описании переговоров. Но при этом, мне кажется, Госдепартамент, как это и положено внешнеполитическому ведомству, ищет какие-то точки соприкосновения, компромиссы. Поэтому риторику о "жесткости" переговоров нужно воспринимать с коррекцией на нынешнюю политическую ситуацию", – отметил политолог.

В конце 2016 года администрация Барака Обамы ввела против Москвы пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне. Оба здания являются дипсобственностью Москвы.