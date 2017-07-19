Американист о кандидатуре посла в РФ: Трамп назначил в "русский лес" егеря

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в России. Как отметил в эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак, этот человек имеет мало представления о ситуации в РФ.

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла США в России, сообщает Белый дом.

Согласно процедуре, теперь кандидатуру Хантсмана должен утвердить американский сенат. Если сенаторы подтвердят его назначение, Вашингтон обратится к Москве за агреманом для нового главы дипмиссии.

Хантсман сменит Джона Теффта, который возглавлял американское посольство в России с 2014 года. Ранее сам 67-летний Теффт объявил, что планирует покинуть Москву в начале осени.

Джон Хантсман в 2005-2009 годах был губернатором штата Юта. После этого он был назначен послом США в Китае, однако спустя два года покинул этот пост. В 2012 году политик был одним из кандидатов на пост президента от Республиканской партии, однако позднее вышел из гонки и призвал поддержать Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах Бараку Обаме..

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак обратил внимание на то, что Джон Хантсман является родственником экс-кандидата в президенты.

"Митт Ромни, кстати, его дальний родственник. Вообще, очень странно у них: несмотря на демократию, выдвижение в губернаторы происходит как-то среди бывших родственников. Например, из каждых десяти президентов США семь – родственники друг другу в той или иной степени: двоюродные братья, отец и сын, чуть муж и жена не стали. Вроде большая страна, а плюнуть некуда – одни родственники баллотируются на высшие государственные должности. Митт Ромни тоже достаточно жестко говорил о России. Не Маккейн, конечно, но ждать каких-то дружеских объятий тоже не приходится", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, кандидат в послы не очень хорошо ориентируется в ситуации в России.

"Трамп назначил в "русский лес" егеря, лесника – его фамилия переводится именно так. Почему такой образ – потому что он имеет довольно слабое представление о том, что происходит в России, никакого отношения к России, кроме каких-то традиционных высказываний, он не имел. И, по всей видимости, будет учиться и понимать, что здесь такое. Это мормон, он очень консервативен, плохо относится к алкоголю, курению. В эпоху губернаторства в Юте он проводил жесткие законы в отношении спиртного. Человек за здоровый образ жизни – это хорошо. Что настораживает: когда он был послом в Китае, там был скандал. Этого американского посла заметили на каких-то антиправительственных китайских выступлениях. Он очень долго оправдывался, извинялся: дескать, я был на этом мероприятии случайно, но, тем не менее, китайцы уверены, что он оказался там неслучайно. Это, как минимум, говорит о том, что человек, наверное, будет очень глубоко интересоваться внутренней политикой", – считает Михаил Синельников-Оришак.

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