Юрист: не исключаю, что в США придумают еще "способы воздействия" на Бута

Россиянину Виктору Буту увеличили срок пребывания в американской тюрьме за якобы производство алкоголя в камере, сообщают СМИ. Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik назвал ситуацию политизированной.

Срок российского бизнесмена Виктора Бута увеличили более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере, об этом его адвокат Алексей Тарасов сообщил в интервью газете "Известия".

По словам Тарасова, в США популярен напиток из чайного гриба, его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Виктор Бут также вырастил у себя в камере чайный гриб, чтобы лечить желудок.

"Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее, моего подзащитного лишили определенных послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней", — рассказал адвокат.

Также Тарасов сказал, что за разговор с журналистами срок бизнесмена могут продлить еще на 54 дня, а также лишить некоторых "привилегий" — например, возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине.

Ранее стало известно, что против Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это Буту может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что у администрации тюрьмы к Виктору Буту "особое отношение".

"Пенитенциарная система США существует как бы отдельно от основного правосудия в части назначения наказания и применения конкретных дисциплинарных мер воздействия на заключенного. Поэтому то, что сейчас происходит, – это взаимоотношения Бута с администрацией конкретного учреждения. На сегодняшний день существует особое отношение к Виктору Буту со стороны администрации США и судебной системы, которая принимала решение, исходя из политизированности вопроса, и взаимоотношения строились на конфликте интересов между Россией и США. Нет уверенности в том, что даже через 25 лет не придумают иной способ воздействия на Бута, чтобы увеличить ему срок", — сказал Тимур Маршани.

По его мнению, единственная возможность освобождения Виктора Бута – это решение о помиловании, которое может принять президент США.

"Через 25 лет Виктор Бут только будет иметь право ходатайствовать о досрочном освобождении. Оказание давления на судебную систему США бесперспективно, потому что судьи самостоятельны, они зачастую принимают очень сложные противоречивые решения, которые идут вразрез с судебной практикой. Но существует механизм помилования, который может применить президент США. Надо делать все возможное, чтобы президент США рассмотрел его обращение, и было принято решение с учетом всех обстоятельств дела", – сказал Тимур Маршани.



Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая в США отнесена к террористическим. Виктор Бут приговорен к 25 годам тюремного заключения. Россиянин своей вины не признал.



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