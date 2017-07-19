Политолог: "секретная" встреча Трампа и Путина – это продолжение сказок СМИ

Дональд Трамп прокомментировал информацию о его "секретной" встрече с Владимиром Путиным. Политолог Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя "сенсация" СМИ – в русле выпадов оппонентов против американского лидера.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз возмутился работой американских СМИ, на этот раз из-за публикации информации о его второй встрече с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге. Об этом Трамп написал в своем аккаунте Twitter.

"Лживые новости о секретной встрече с Путиным на G20 — это болезнь. (Канцлер Германии) Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала… Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", — написал Трамп.

Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что в Белом доме не сообщали о такой встрече.

В Белом доме также отреагировали на появившиеся в СМИ новости о "секретной" встрече Трампа и Путина, которую Вашингтон якобы хотел скрыть от общественности. В администрации президента США назвали такие обвинения "подлыми и абсурдными", а саму беседу двух лидеров охарактеризовали как "короткий разговор", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолога Юрия Рогулева, нынешняя "сенсация", раздутая американскими СМИ, — продолжение противостояния американского лидера и его оппонентов.

"Известно, что отношения (Дональда) Трампа с американскими журналистами были испорчены еще в ходе его избирательной кампании. Эти отношения, мягко говоря, недружественные, поэтому пресса использует любой момент, любое сообщение для того, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете. Кроме того, против Трампа ФБР ведет расследование о якобы его связях с Россией и ее помощи: мол, он эту помощь искал, он ее получил и стал президентом США. Вот такая сказочная история, и она не заканчивается, а продолжается и сейчас. Все сообщения такого рода — именно в русле этой истории. В данном случае хотят убить двух зайцев: c одной стороны, пресса продолжает привлекать к себе внимание зрителей и читателей: ведь любая сенсация стала для американской журналистики нормой, и сами журналисты признают, что их поразила "желтуха". С другой стороны, есть политические противники, которые против Трампа набирают досье", — сказал Юрий Рогулев.

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