Политолог: конгресс США хочет сделать "токсичными" переговоры Трампа с РФ

В конгрессе США предложили запретить выделение бюджетных средств на создание совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik назвал это "модной тенденцией" – быть настроенным антироссийски.

В американском конгрессе предложили запретить выделение бюджетных средств на создание рабочей группы по кибербезопасности, которую президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали во время встречи на саммите G20. С такой инициативой выступила член палаты представителей Жаклин Спир, по мнению которой, идея сотрудничать с Москвой в этой сфере "наивна и опасна".

Соответствующий законопроект получил название "О предотвращении узурпации через международные сети" (Preventing Usurpation Through International Networks, сокращенно PUTIN).

"Россия все активнее осуществляет кибератаки на критически важные объекты американской инфраструктуры, в том числе и ядерные (судя по недавним сообщениям). Предложение президента Трампа идет во вред интересам национальной безопасности США и может быть неверно истолковано нашими союзниками, партнерами и противниками", – говорится в заявлении Спир, опубликованном на ее официальном сайте.

Ранее с подобной инициативой выступил американский конгрессмен Дон Бейер. Он назвал предложение сформировать группу по кибербезопасности "ужасной идеей". По мнению конгрессмена, это "немедленно поставит под угрозу американскую кибербезопасность".

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что рано или поздно России и США все же начнут сотрудничество в области кибербезопасности.

"На мой взгляд, сегодня ни общественное мнение, ни конгресс США, увы, не готовы к созданию такой группы. Другое дело, что сегодня кибероружие – это настолько серьезная проблема, и кибербезопасность – настолько серьезная вещь, что всем странам, тем более великим державам, нужно, конечно, взаимодействовать и подписывать какие-то соглашения на сей счет. Я думаю, в данном направлении мы, рано или поздно, все же двинемся, причем, скорее рано, чем поздно", – сказал Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал нападки американских конгрессменов на Россию по поводу "российского вмешательства" в американские выборы.

"Что касается самого "взлома" американских выборов, все понимают, что это исключительно политизированная тема, которая муссируется с одной целью – "свалить" Дональда Трампа, сделать "токсичными" любые переговоры нынешней администрации с Россией. И в данном случае понятно, что никакого "дымящегося пистолета", то есть какой-то улики, которая бы изобличила эту самую администрацию, они все равно никогда не найдут, хотя пресса будет продолжать давить. Поверьте, если бы там была какая-то разведывательная составляющая, разведки бы общались тихо, никого не ставя в известность", – отметил политолог.

В целом же, по его мнению, главная проблема в вопросе российско-американского сотрудничества заключается в том, что конгресс США негативно настроен по отношению к РФ.

"Над данным конгрессом, в его нынешнем созыве, безусловно, довлеют антироссийские, я бы даже сказал – русофобские, настроения. Нельзя сказать, что большинство конгрессменов – русофобы, но существует такая мейнстримная, модная тенденция – быть настроенным антироссийски, весьма подозрительно быть настроенным по отношению к России. Увы, это так", – заключил Дмитрий Дробницкий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон в ходе встречи лидеров двух стран на саммите "Большой двадцатки" условились создать совместную двустороннюю рабочую группу по комплексу вопросов, включая борьбу с терроризмом, оргпреступностью и хакерством во всех его формах. По его словам, кибербезопасности на встрече Путина и Трампа было уделено особое внимание. Российский президент заявил, что между Россией и США не должно быть неопределенности в этих вопросах, рабочая группа в будущем исключит какие-либо спекуляции.

Дональд Трамп позже написал в Twitter, что обсуждение совместной группы не означает, что она будет создана. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что главы государств друг другу ничего не обещали, а лишь констатировали готовность к работе. "О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет она создана или нет – это покажет время", – подчеркнул Песков.

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