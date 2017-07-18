Политолог Украина в своем развитии задержалась лет на сто

Телевидение США показало ролик о детском военизированном лагере под Киевом, существующим под эгидой скандально известного нацбатальона "Азов". Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина идет по опасному пути.

Американская телекомпания NBC опубликовала ролик, снятый в детском военизированном лагере "Азовец" на Украине, под Киевом. На видео воспитанники 8-10-летнего возраста скандируют "Какой у нас девиз? Мы – дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!".

Сообщается, что дети там занимаются военной подготовкой, спортивными тренировками, реконструкциями реальных боев, осваивают навыки выживания.

Этот лагерь, как и несколько подобных, существует под эгидой скандально известного нацбатальона "Азов" с 2015 года.

Опасность таких начинаний в эфире радио Sputnik прокомментировал директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"Конечно, это безумно опасно. И это началось не вчера: еще несколько лет назад было множество подобных историй, когда на различных школьных конкурсах, где-то в Херсонской области, еще где-то, предлагали компот под названием "кровь российских младенцев". И к этому шли довольно давно, целенаправленно. Увы, на Украине выросла уже пара поколений, потерянных для России навсегда. Это уже люди, в головы которых заложено, что "москаль" – враг, "москаля" в худшем случае нужно сразу уничтожать, и вообще никаких дел с ним иметь нельзя", – сказал Олег Бондаренко.

По его словам, не стоит питать иллюзий по этому поводу.

"В восприятии как минимум двух поколений новых украинцев Россия будет врагом. Выросли дети: условно говоря, когда они пошли в первый класс, случился первый Майдан, когда они оканчивали школу, пришел второй Майдан, началась гражданская война на Донбассе. Ребенку в голову лили тонны ненависти к России. Сформировался продукт определенной антироссийский эпохи на Украине", – считает политолог.

Он подчеркнул, что это пагубный путь для страны, где проживает большое число национальностей.

"Украина в своем развитии задержалась лет на сто. Человечество все это проходило, когда в США было неприятие афроамериканцев. Проходило в ХХ веке в нацистской Германии. Десятки таких историй. "Нацбилдинг", который сейчас происходит на Украине, – это путь строительства государства по лекалам, которые были популярны лет сто назад. Эти методики ни к чему хорошему не приведут. Украина как многонациональная страна с большим культурным разнообразием венгров, румын, болгар, поляков, русских не сможет стать такой мононациональной страной", – сказал Олег Бондаренко.

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