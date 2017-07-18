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Эксперт: Киев потерял контроль над объектами атомной сферы

18:2718.07.2017
(обновлено: 18:29 18.07.2017)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в БелоруссииСотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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На Украине разворовали свалку радиоактивных отходов, сообщают местные СМИ. Член совета Центра экологической политики РФ Валерий Меньшиков в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине складывается очень тревожная ситуация.

Неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под украинским городом Кропивницкий Кировоградской области, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Оружие, найденное у членов группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Россию
© РИА Новости / ФСБ РФ
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По данным ТСН, несколько сотен контейнеров с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в почве в нескольких километрах от Кропивницкого, их нельзя было трогать, по меньшей мере, 300 лет. Отходы находились на глубине около десяти метров, при этом могильник не обозначен ни на одной карте, возле него нет никаких заграждений или табличек с предупреждением об опасности, поскольку во времена СССР там скрыли последствия техногенной катастрофы на одном из предприятий, утверждает ТСН.

После того, как воры расшевелили могильник, приборы измерения радиации показывают 70 микрорентген, что почти в десять раз превышает обычный фон, отмечает служба новостей. Радиацию излучает и "то железо, которое уже вывезли на пункты приема металла – а это тонны лома".

Сейчас следователи ищут злоумышленников, им вменяют хищение государственной земли.

Информацию о незаконных работах в районе глиняного карьера "Веселовское месторождение" подтвердила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Как уточнили в ведомстве, уровень излучения на месте раскопок составляет 23-123 микрорентген в час. Полиция взяла карьер под охрану.

Вместе с тем в украинском Минэкологии РИА Новости заявили, что еще проверяют информацию телеканала.

Член общественного совета госкорпорации "Росатом", член совета Центра экологической политики России Валерий Меньшиков в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине складывается тревожная ситуация.

"То, что происходит на Украине, можно описать одним коротким словом – "бардак". В советское время за всем был достаточно жесткий контроль. Сегодня же этот контроль потерян, и не только здесь. Вообще все ядерные могильники и хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине являются очень серьезной экологической, радиационной угрозой. Ситуация очень тревожная", – сказал Валерий Меньшиков.

Он подчеркнул, что за подобными объектами необходим жесткий контроль.

"Подобные места (могильники и хранилища – ред.) должны быть огорожены, должна быть соответствующая сигнализация и т.д. Но, видимо, ничего этого здесь действительно не было. В этом могильнике кроме ампул с цезием был металл, и этот металл может пойти куда угодно: в ЖКХ, в переплавку. И никто не знает, что с ним дальше будет, а это угроза дальнейшего распространения радиации. Поэтому за подобным опасным распространением необходимо серьезно следить и отлавливать, хотя это и непростая задача", – отметил Валерий Меньшиков.

По его мнению, проблемы в сфере атомной энергетики на Украине, в первую очередь, связаны с политикой, проводимой Киевом.

"Существуют регламенты как национальные, так и международные, разрабатываемые МАГАТЭ. Но беда в том, что нынешняя политическая ситуация на Украине позволила смещать опытных директоров и специалистов из разных сфер, в том числе из атомной, и заменять их. И потеря радиационной безопасности проявляется не только в событиях небольшого масштаба, но и в работе атомных станций. Поэтому возникают такие странные ситуации", – заключил Валерий Меньшиков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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