Эксперт: Киев потерял контроль над объектами атомной сферы

Неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под украинским городом Кропивницкий Кировоградской области, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
После того, как воры расшевелили могильник, приборы измерения радиации показывают 70 микрорентген, что почти в десять раз превышает обычный фон, отмечает служба новостей. Радиацию излучает и "то железо, которое уже вывезли на пункты приема металла – а это тонны лома".
Сейчас следователи ищут злоумышленников, им вменяют хищение государственной земли.
Информацию о незаконных работах в районе глиняного карьера "Веселовское месторождение" подтвердила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Как уточнили в ведомстве, уровень излучения на месте раскопок составляет 23-123 микрорентген в час. Полиция взяла карьер под охрану.
Вместе с тем в украинском Минэкологии РИА Новости заявили, что еще проверяют информацию телеканала.
Член общественного совета госкорпорации "Росатом", член совета Центра экологической политики России Валерий Меньшиков в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине складывается тревожная ситуация.
"То, что происходит на Украине, можно описать одним коротким словом – "бардак". В советское время за всем был достаточно жесткий контроль. Сегодня же этот контроль потерян, и не только здесь. Вообще все ядерные могильники и хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине являются очень серьезной экологической, радиационной угрозой. Ситуация очень тревожная", – сказал Валерий Меньшиков.
Он подчеркнул, что за подобными объектами необходим жесткий контроль.
"Подобные места (могильники и хранилища – ред.) должны быть огорожены, должна быть соответствующая сигнализация и т.д. Но, видимо, ничего этого здесь действительно не было. В этом могильнике кроме ампул с цезием был металл, и этот металл может пойти куда угодно: в ЖКХ, в переплавку. И никто не знает, что с ним дальше будет, а это угроза дальнейшего распространения радиации. Поэтому за подобным опасным распространением необходимо серьезно следить и отлавливать, хотя это и непростая задача", – отметил Валерий Меньшиков.
По его мнению, проблемы в сфере атомной энергетики на Украине, в первую очередь, связаны с политикой, проводимой Киевом.
"Существуют регламенты как национальные, так и международные, разрабатываемые МАГАТЭ. Но беда в том, что нынешняя политическая ситуация на Украине позволила смещать опытных директоров и специалистов из разных сфер, в том числе из атомной, и заменять их. И потеря радиационной безопасности проявляется не только в событиях небольшого масштаба, но и в работе атомных станций. Поэтому возникают такие странные ситуации", – заключил Валерий Меньшиков.
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