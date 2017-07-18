Психолог: детям удобнее крутить спиннер, чем грызть ногти

Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров. Как рассказала в эфире радио Sputnik детский психолог Анфиса Калистратова, дети используют эти тренажеры для пальцев как модную игрушку или как способ "успокоить нервы".

Роспотребнадзор намерен исследовать спиннеры. Ведомство уже подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание на то, что в последнее время в России отмечается "агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров".

"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – пообещали в ведомстве.

Родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, рекомендуется не делать этого в неустановленных местах, с рук. Также ведомство рекомендует обращать внимание на посторонний резкий химический запах предмета, его повышенный шум.

Спиннер – тренажер для пальцев, в последнее время ставший чрезвычайно популярным. Игрушка состоит из подшипника, от которого отходят лопасти: предполагается, что ее нужно раскручивать на пальцах и выполнять различные трюки.

Дети используют это или как модную игрушку, или как способ "успокоить нервы", рассказала в эфире радио Sputnik детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.

"Это обычная мода. Думаю, это больше раздражающий фактор для взрослых, чем для детей. Дети, например, приводят такой факт, что для них удобнее не грызть ногти, а крутить спиннер. Есть еще ребята-киберспортсмены, у них спиннер – как часть приспособления для успокоения нервов, когда что-то не получается. Как и ногти или карандаш, которые ребенок грызет, это пугает, потому что это говорит о тревожности, и родители на это внимание обращают. На руку производителям то, что спиннер, с одной стороны, успокаивает и, в то же время, это еще и модно. Как с гироскутерами – люди хотели сэкономить свою энергию при передвижении в большом городе, а получилась еще и статусная вещь", – сказала Анфиса Калистратова.

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