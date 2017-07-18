Психолог: детям удобнее крутить спиннер, чем грызть ногти

Роспотребнадзор намерен исследовать спиннеры. Ведомство уже подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве обратили внимание на то, что в последнее время в России отмечается "агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров".
"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – пообещали в ведомстве.
Родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, рекомендуется не делать этого в неустановленных местах, с рук. Также ведомство рекомендует обращать внимание на посторонний резкий химический запах предмета, его повышенный шум.
Спиннер – тренажер для пальцев, в последнее время ставший чрезвычайно популярным. Игрушка состоит из подшипника, от которого отходят лопасти: предполагается, что ее нужно раскручивать на пальцах и выполнять различные трюки.
Дети используют это или как модную игрушку, или как способ "успокоить нервы", рассказала в эфире радио Sputnik детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.
"Это обычная мода. Думаю, это больше раздражающий фактор для взрослых, чем для детей. Дети, например, приводят такой факт, что для них удобнее не грызть ногти, а крутить спиннер. Есть еще ребята-киберспортсмены, у них спиннер – как часть приспособления для успокоения нервов, когда что-то не получается. Как и ногти или карандаш, которые ребенок грызет, это пугает, потому что это говорит о тревожности, и родители на это внимание обращают. На руку производителям то, что спиннер, с одной стороны, успокаивает и, в то же время, это еще и модно. Как с гироскутерами – люди хотели сэкономить свою энергию при передвижении в большом городе, а получилась еще и статусная вещь", – сказала Анфиса Калистратова.
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