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Мнение: Киев купит уголь у США и втридорога ради "демонстрации лояльности"

17:4718.07.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДобыча угля на Бачатском угольном разрезеДобыча угля на Бачатском угольном разрезе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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США почти в три раза увеличили цены на уголь для Украины в 2017 году, сообщают СМИ. Эксперт Сергей Пикин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решающую роль в определении цены на топливо сыграл переговорный процесс Киева и Вашингтона.

США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете Минэнерго США, который находится в распоряжении RT.

Отмечается, что в январе – марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составила 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тысячи тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тысячи тонн – в текущем.

Шахтер показывает уголь на шахте Глубокая в Шахтерске
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт: в закупках Украины у США "миллионов тонн" угля есть нюанс
В то же время для некоторых стран цена на уголь снизилась. Так, Норвегия закупила в первые три месяца 2017 года у США уголь за 125 долларов за тонну, а в 2016-м – за 140 долларов.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам сказал, что Украина закупит два миллиона тонн угля у американского штата Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

Комментируя переговоры о поставках американского топлива, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предлагаемые США цены являются "очень конкурентными".

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что в прошлом году мировая цена на металлургический уголь была ниже, чем на текущий момент. Однако именно переговорный процесс играет решающую роль при определении цен на поставки.

"Если покупатель готов платить, условно, по 200 долларов за тонну, то почему бы и нет? Это абсолютно переговорная позиция. Конечно, есть определенные биржевые котировки, но дальше действует система двусторонних договоров, когда покупатель и продавец договариваются об условиях. Возможно, у темы поставок угля по более высокой цене были еще какие-то другие нюансы. Например, кредитование под данные поставки. Украина сама себя политически ограничила в возможности выбора. Ей необходимо продемонстрировать максимальную лояльность нынешнему руководству США, поэтому Украина будет покупать любые энергоресурсы за любые деньги. Другой вопрос: откуда возьмутся эти деньги? Как вариант – всегда можно переложить это на плечи потребителей в виде повышенных тарифов", – сказал Сергей Пикин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

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