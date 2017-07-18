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Политолог: США в отношении Ирана возвращаются на "столбовой путь"

16:4218.07.2017
(обновлено: 16:43 18.07.2017)
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© AFP 2017 / Atta Kenare Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в ТегеранеИранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
© AFP 2017 / Atta Kenare
США намерены ввести новые санкции против Ирана, заявили в Белом доме. Политолог Станислав Хатунцев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что предыдущая американская администрация сняла с Тегерана ряд санкций в рамках "ядерного соглашения".

США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе, заявил журналистам представитель Белого дома.

"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", – сказал он.

Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo / John Minchillo
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Чиновник отметил, что санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который два года назад Иран подписал с международным сообществом, включая США. В рамках этого соглашения Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.

"Они (новые санкции – ред.) не являются введением заново санкций, снятых в рамках "ядерного соглашения"", – отметил представитель Белого дома. В то же время он не уточнил, когда и против кого именно будут введены санкции.

В Белом доме добавили, что президент и госсекретарь США в своем ежеквартальном отчете конгрессу о ходе выполнения "ядерного соглашения" с Ираном намерены указать, что эта страна "по-прежнему представляет самую большую угрозу для США и их интересов и региональной стабильности", а также указать на "враждебную деятельность Ирана, которая простирается далеко за пределы ядерной сферы".

Представитель Белого дома привел традиционные для Вашингтона примеры такой деятельности: поддержка Ираном режима президента Сирии Башара Асада, враждебная политика в отношении Израиля, поддержка терроризма, угроза свободному судоходству на Ближнем Востоке, кибератаки против США и их союзников, нарушения прав человека, включая незаконные задержания американцев.

Политолог, историк и публицист Станислав Хатунцев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что соглашение Ирана и "шестерки" было заключено еще при предыдущей американской администрации. По его мнению, в данном случае США просто возвращаются на "старую дорогу" по отношению к Ирану. 

"Политика (экс-президента США Барака) Обамы по отношению к Ирану и тот поворот, который совершил Обама в американо-иранских отношениях – то, что он пошел на эту большую "ядерную сделку" – до сих пор вызывает шок в Соединенных Штатах. Американский истеблишмент, политический класс в целом с Обамой не согласен. И то, что сейчас делает (Дональд) Трамп, это просто возвращение на старую дорогу американской внешней политики по отношению к Ирану, на "столбовой путь". То, что Обама совершенно неожиданным образом для большинства экспертов вырулил на соглашение с Ираном – Трамп просто сейчас вправляет этот обамовский "вывих"", – сказал Станислав Хатунцев.

При этом он не исключает, что, ко всему прочему, к введению новых санкций против Ирана США в определенной степени подталкивают их ближневосточные партнеры.

"Во благо мира, безусловно, эти санкции не поработают. Вообще с приходом Трампа началась очередная эскалация на Ближнем Востоке по отношению к Ирану. Но это понятно – Трамп никогда по отношению к Ирану не высказывался комплементарно. При этом не исключаю, что США к ужесточению линии по отношению к Ирану подталкивают их партнеры на Ближнем Востоке – та же Саудовская Аравия и ожерелье монархий Персидского залива", – считает политолог.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

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