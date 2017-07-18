Экономист о новых санкциях США против России: ставка – на газ

Новые антироссийские санкции могут принести выгоду США, навредить Европе и поссорить Вашингтон и Брюссель, считает немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Экономист Борис Шмелев в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, проиграют европейцы.

Антироссийские санкции могут принести выгоду американским компаниям и при этом существенно навредить энергетической безопасности Европы, поэтому в нынешнем виде их принимать нельзя, написал немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Wall Street Journal.

Законопроект о новых санкциях против Москвы своих целей не достигнет и вместо этого лишь приведет к новым проблемам, уверен автор.

"Если его тщательно не пересмотреть, то под угрозой окажется безопасность европейского энергетического сектора, и американским отношениям с Европой будет нанесен вред. Такой результат выгоден России", – пишет Ишингер.

По его словам, американский законопроект об ограничительных мерах призван продвигать интересы Вашингтона в ущерб европейским. Один из проектов, который могут затронуть санкции, – "Северный поток-2", где участвуют и российские, и европейские компании. Дипломат убежден, что опасения вокруг строительства трубопровода сильно преувеличены.

"Этот вопрос должен решаться не в Вашингтоне. "Северный поток-2" – это дело Европы, и обсуждать его должны европейцы с оглядкой на европейские законы. Как отреагировали бы США, если бы Европа принимала законы в отношении американского трубопровода Keystone XL, особенно если бы они были выгодны для европейского бизнеса?" – замечает автор материала.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что с мнением Ишингера трудно не согласиться.

"США и часть европейских стран делают все для того, чтобы затруднить строительство "Северного потока-2", затруднить поставки российского газа и других энергоресурсов в Европу. После того, как США стали одним из крупнейших производителей энергоресурсов, ставка делается именно на поставку американских энергоресурсов в Европу. Конечно, Европа – это огромный рынок сбыта для американских компаний, и это им выгодно. Но речь идет о сжиженном газе, а он на сегодняшний день дороже трубопроводного примерно на 30%. И, конечно, это наносит определенный ущерб экономике Европы. Здесь проблема в цене. Поскольку это скажется на себестоимости продукции, на конкурентоспособности продукции, производимой в европейских странах. И в первую очередь, это отразится на экономике Германии", – сказал Борис Шмелев.

Вместе с тем, считает экономист, антироссийские санкции Запада будут только усиливаться.

"Судя по всему, санкционный режим будет ужесточаться – все заявления администрации президента США, лидеров европейских стран говорят об этом. И в этом плане будут использоваться любые поводы и любые причины. А нам надо делать ставку на развитие собственного производства, собственных технологий, надо развивать собственную науку – словом, повернуться лицом к собственной экономике", – отметил Борис Шмелев.

Американский сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, находящихся под санкциями.

Проект также предполагает, что президент США может наложить ограничительные меры на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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