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Эксперт: демографическая ситуация на Украине катастрофическая

15:3218.07.2017
(обновлено: 15:33 18.07.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди с флагом Украины в КиевеЛюди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперты ООН спрогнозировали значительное сокращение населения Украины к 2100 году. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, может быть связана подобная ситуация.

Эксперты ООН проанализировали вероятную демографическую динамику на Украине до 2100 года и пришли к неутешительным выводам. Так, согласно опубликованному ранее докладу Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, население Украины к 2100 году может сократиться на 16 миллионов человек.

Оружие, найденное у членов группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Россию
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Политолог: такое ощущение, что Киев получил заказ на уничтожение населения
При этом, по подсчетам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАНУ), уже в ближайшие 30 лет население Украины может стать меньше почти на 12 миллионов человек. Об этом сообщали РИА Новости Украина.

Отмечается, что в начале 90-х годов на Украине проживало более 50 миллионов человек, а на сегодняшний день, согласно официальной статистике от 1 марта 2017 года, численность населения Украины составила 42,371 миллиона.

В институте рассмотрели несколько сценариев развития событий. Так, в соответствии с "высоким вариантом", численность населения к 2050 году не изменится, по "среднему сценарию" – составит 37 миллионов человек, а по "низкому" – сократится до 30 миллионов. При этом исследователи отмечают, что первый вариант крайне маловероятен.

Как подчеркивает ведущий научный сотрудник НАНУ Лидия Ткаченко, тенденцию сокращения населения преодолеть практически невозможно.

"Получается, что механизм депопуляции уже запущен на долгое время, у нас уже сформировались очень малочисленные поколения молодежи", – отметила Ткаченко.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik рассказал, каковы, на его взгляд, причины сокращения численности населения на Украине.

"Надо иметь в виду, что за последние 20 лет население Украины уменьшилось на 10 миллионов – практически каждый пятый человек исчез. Причины чрезвычайно сложные, но они в принципе очень похожи на то, что происходит и в других республиках бывшего Советского Союза – в той же Прибалтике. Часть людей эмигрировала – это особенно характерно для Прибалтики… На самом деле на Украине довольно любопытная ситуация. Если снижение (численности) населения в восточных областях, в том же Донбассе, Харькове осуществляется за счет того, что просто снижается рождаемость, то на западе, при том, что динамика там несколько повыше, основная масса населения стремится уехать. Очень разные регионы Украины, но в целом тенденция не то что неблагоприятная, она катастрофическая", – сказал Роман Манекин. 

При этом снижение рождаемости он объясняет, прежде всего, неуверенностью украинцев в завтрашнем дне.

"Главная проблема – это ощущение нестабильности, прежде всего, политической. Нет уверенности в будущем дне. И в этом смысле военные события – один из факторов нестабильности, это влияет на умонастроения. Они происходят локально, на востоке, но главное – нет ощущения того, что завтра будет не хуже, чем сегодня", – сказал Роман Манекин. 

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