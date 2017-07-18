Эксперт: победа Франции в рейтинге "мягкой силы" – это аванс

Президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Франция становится лидером "мягкой силы" среди влиятельных государств, отмечается в рейтинге компании Portland. Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik увязала такие результаты с поддержкой французского лидера мировыми СМИ.

Франция возглавила список самых влиятельных государств по критерию "мягкая сила", обойдя в этом году Великобританию, США и Германию, свидетельствует исследование международной консалтинговой компании Portland – рейтинг The Soft Power 30.

Под "мягкой силой" эксперты подразумевают способность страны отстаивать свои интересы за счет привлекательности национальной культуры, технологических достижений и дипломатической деятельности – в противовес "жесткой силе", основанной на военном и экономическом давлении.

Согласно исследованию, Франции удалось выбиться в лидеры, прежде всего благодаря победе на президентских выборах основателя движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. Как отмечается в докладе, президент Франции сумел объединить нацию вокруг "идей глобализма и прогресса" и фактически вытянул страну из состояния длительной социальной депрессии.

Несмотря на сохраняющиеся угрозы терактов, Франция с ее выдающимися объектами культурного наследия сохранила прежнюю привлекательность для иностранных туристов. При этом свои позиции в рейтинге "мягкой силы" страна укрепила за счет активной дипломатической деятельности и участия практически во всех крупнейших международных событиях, говорится в докладе.

Научный сотрудник Центра европейских исследований РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что рейтинг во многом определила позиция мировых СМИ, оказавших поддержку новому президенту Франции.

"Эти исследования отражают ту поддержку и пиар, которые оказывают Макрону мировые СМИ. Его успехи – это то, о чем говорят СМИ. Сделать что-то реальное он пока не успел – у него только вхождение в политику. Что касается рейтинга, то он содержит много пунктов. Кроме управления государственной культурой, туда входят и международная политика, и решение проблем уличного насилия, и доступ к инновациям в экономике. Как раз по этим вопросам Франция не является самой передовой державой. Так что этот рейтинг – это аванс, который дают СМИ молодому президенту Франции", – сказала Надежда Узунова.

США в 2016 году возглавляли индекс The Soft Power 30, теперь же оказались на третьем месте. По мнению эксперта, это отражает определенные тенденции в мире.

"Рейтинг отражает противостояние глобалистского направления по отношению к изоляционистам. Газета The Guardian, комментируя этот рейтинг, написала, что потеряли позиции в рейтинге те страны, которые стремятся к изоляционизму или к тому, о чем говорит (президент США Дональд) Трамп: "America First" и так далее. Более открытые страны – такой сейчас себя Франция позиционирует – растут в рейтинге", – отметила Надежда Узунова.

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