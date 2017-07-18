Политолог: пришло время сделать "свой ход" в отношении дипсобственности

Москва оставляет за собой право на ответные меры по дипсобственности, заявляют в МИД. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik отметил, что у администрации США было достаточно времени для решения этого вопроса.

Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы, говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 17 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Вашингтоне со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном консультации по острым вопросам российско-американских отношений.

"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", – говорится в сообщении российского министерства.

"Затрагивались также некоторые актуальные вопросы стратегической стабильности. Внимание американских партнеров вновь было обращено на то, что Россия выступает за возобновление регулярного диалога по данной проблематике, прерванного предыдущим руководством США. Дело за Вашингтоном", – отмечают в МИД.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин отметил в эфире радио Sputnik, что у администрации США было достаточно времени для решения этого вопроса.

"С учетом того, что американская сторона выдвигает требование: мол, для возврата дипсобственности Россия должна "что-то дать взамен", то переговоры, можно считать, ни к чему не привели. По большому счету, наши ответные меры ни в коем случае отношений не обострят, потому что их обострять уже дальше некуда. Насколько это возможно, американская сторона и так обострила отношения с Россией. Мы дали администрации (президента США Дональда) Трампа почти полгода на решение этого вопроса – наша сторона не приняла тогда никаких ответных мер по отношению к американцам. И если за все это время они не смогли ничего сделать, то теперь уже настало время сделать свой шаг, свой ход", – сказал Николай Шлямин.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

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