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Шонус: туристическая блокада Крыма ляжет "на плечи и на карманы" украинцев

11:5018.07.2017
(обновлено: 11:51 18.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в СудакеОтдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму заявили о начале Украиной "туристической блокады" полуострова. Депутат Госсовета Крыма Иван Шонус в эфире радио Sputnik назвал действия киевских властей возмутительными

Киевские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, заявил глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов.

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – рассказал Смирнов РИА Новости.

По его мнению, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где вместо навязываемых киевской пропагандой танков на улицах и репрессий царит межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты.

Побережье Черного моря на закате в поселке Береговое под Феодосией.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", – подчеркнул Смирнов.

Накануне крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По данным российских пограничников, в субботу "из-за препятствий украинской стороны" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

Ранее глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что в этом году Крым посетят сотни тысяч украинских туристов.

Депутат Госсовета Республики Крым, председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия греков Республики Крым "Таврида"" Иван Шонус в эфире радио Sputnik назвал подобными действия со стороны Киева возмутительными.

"Конечно, возмущает тот факт, что киевские власти запрещают украинским туристам посещать Крымский полуостров. Украинский народ всегда, во все времена был дружественным российскому народу. Мне кажется, что запрещать людям общаться и посещать какие-то территории – это, в какой-то степени, геноцид против своего народа. Люди не должны страдать от того, что чего-то хочется политикам. Нам очень обидно, но мы понимаем, что это рано или поздно закончится", – сказал Иван Шонус.

В целом же, по его мнению, подобные запреты вряд ли смогут помешать украинцам посещать полуостров.

"Понятно, что противодействие сложностям заложено в природе человека. Поэтому люди всегда найдут какие-то обходные пути. Конечно, понятно, что прямым путем человек может поехать за одну цену, в данном случае ему придется потратиться и искать обходные пути, скажем, через Минск. То есть все опять ляжет на плечи и на карманы украинских жителей. Но в целом восстановлению тех же родственных и семейных связей между крымчанами и жителями Украины помешать никто не может", – считает Иван Шонус.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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