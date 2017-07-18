Эксперт о документах Минобороны: Россия в друзья Польше не набивается

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Польши во время Великой Отечественной войны. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер, польские политики, вероятно, постараются это замолчать.

Министерство обороны на своем сайте (http://poland1944.mil.ru/) опубликовало уникальные документы об освобождении Польши во время Великой Отечественной войны.

Как говорится в сообщении ведомства, это "уникальные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов".

В Минобороны отметили, что все документы, включая рапорты, справки, телеграммы, боевые донесения, демонстрируют благожелательное отношение к советским военным со стороны жителей Польши.

В ведомстве подчеркивают особую значимость и ценность докладных записок и донесений политорганов Красной Армии, так как они отражают "многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия".

Как на публикацию документов могут отреагировать в Польше, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"В тех кругах польского общества, которые благожелательно относятся к России, они (рассекреченные документы) будут встречены положительно. А что касается польской власти, польской политической элиты, это постараются максимально замолчать. И, кроме того, очевидно, скажут, что это не меняет их мнения о том, что основные злодеяния осуществлялись Красной Армией, и вообще русские – это извечный враг Польши", – сказал Владимир Брутер.

Эксперт отметил, что польские власти интерпретируют события, исходя из собственных интересов.

"Польская элита мыслит категориями конкуренции и соперничества. Для них Россия – это главный соперник в Восточной Европе. Поэтому их политическая и идеологическая мифологии не связаны с тем, что было в 1944-1945 годах. А связаны с тем, что они хотят видеть и слышать, в чем хотят убедить своих граждан. А это совершенно другая история", – сказал Владимир Брутер.

По мнению эксперта, Польше стоило бы изменить взгляд на свою историю.

"Для нас Польша представляет интерес, если мы представляем интерес для Польши. Если Польша не хочет, это ее проблемы. И вообще, Россия Польше в друзья не набивается. Вопрос в том, что все-таки поляки могли бы более объективно относиться к своей истории и понимать, что Советский Союз, Россия умирали, жертвовали своими жизнями ради западных границ Польши. Никто, кроме России, полякам ни Щецин, ни Вроцлав, ни тот же Гданьск не подарили бы. А Россия им это подарила. И само понятие уважения к чужим жертвам ради твоего благосостояния говорит о том, что поляки могли бы немножко по-другому это все видеть. Но если не хотят, это их проблемы", – заключил Владимир Брутер.

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