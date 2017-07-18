Эксперт об испытаниях LaWS: США совмещают для себя "приятное с полезным"

США испытали лазерное оружие (LaWS) в Персидском заливе, сообщают СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные испытания – это определенный сигнал.

Американский ВМФ провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

"Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности. Это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей", — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Как отмечает телеканал, LaWS способна поражать объекты "со скоростью света" и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

Сообщается, что в качестве цели для тестирования был выбран беспилотный самолет, который упал в море после попадания по нему лазерным оружием. Военные заявили, что удар был незаметным и беззвучным.

Как отмечает телеканал, сегодня лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок.

Между тем, об установке лазерного оружия на USS Ponce и его испытаниях СМИ сообщали еще в 2014 году. Как заявил тогда контр-адмирал, руководитель военно-морских исследований Мэттью Кландер, это первый в истории случай применения оружия направленной энергии.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что разработка лазерного оружия ведется в США со времен "холодной войны".

"Эти программы тянутся еще со времен "холодной войны" – тогда и Советский Союз, и США активно разрабатывали различные перспективные образцы вооружений, в том числе и лазерное оружие. После распада СССР часть технологий и некоторые советские специалисты оказались на территории США, что очевидно ускорило американскую программу. В последние годы наблюдается определенный прогресс американцев в области лазерного оружия, установленного на морские, наземные и воздушные носители. И хотя пока о полноценном внедрении в вооруженные силы речь не идет, но постепенно эта концепция обретает форму. И можно говорить, что в перспективе появятся рабочие образцы вооружений, которые могут поставляться мелкосерийными партиями в ВМС или ВВС США", — сказал Борис Рожин.

По его мнению, испытания лазерного оружия в Персидском заливе – это определенный сигнал Ирану.

"В этих испытаниях США совместили для себя "приятное с полезным": это еще и своеобразный сигнал для Ирана, который союзники США в регионе воспринимают как угрозу. Такие испытания призваны показать, что США обладают определенным технологическим и военно-техническим превосходством перед иранскими испытаниями различных ракет и других перспективных образцов вооружений", — отметил военный эксперт.



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