Политолог о сносе советских памятников в Польше: Варшава лицемерит

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос советских памятников. Политолог Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава, по сути, ведет борьбу с победителями нацизма.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике.

"Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", – сообщается на официальном сайте польского президента.

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.

В Госдуме РФ подписание президентом Польши поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма назвали кощунством и неуважением к исторической правде.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья, политолог Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша занимает противоречивую позицию.

"По видимости, речь идет о подавляющем большинстве (памятников), кроме тех случаев, когда за памятники вступятся муниципалитеты и местные общины – такие случаи были. Но, думаю, исключения будут незначительные. И дело тут в самом принципе – Польша демонтирует памятники советским воинам, которые погибли за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Польша, которая постоянно ведет идеологическую борьбу с Украиной, прославляющей Бандеру и Шухевича, гитлеровских коллаборантов, по сути, становится на сторону этих нацистских режимов, снося памятники тем воинам, которые этот нацистский режим уничтожили", – сказал Эдуард Попов.

В данном случае, по его мнению, Варшава и Киев оказываются "по одну сторону баррикад".

"Украинцы в политике "бандеризиции" проводят политику, аналогичную польской, только со своими поправками. Польша, которая критикует Украину за прославление Шухевича и прочих "героев" ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ), на самом деле дает своему младшему украинскому брату образец для подражания. Поэтому, когда Польша, с одной стороны, критикует Украину, а с другой – ломает памятники героям антинацистской борьбы, она лицемерит. Это неискренняя и нечистоплотная борьба с победителями нацизма. По сути, Польша и Украина находятся по одну сторону баррикад", – считает политолог.

При этом он не исключает, что в какой-то степени действия Польши связаны с влиянием на поляков США.

"Польша претендует не только на лидерство в Восточной Европе. Она претендует на лидерство в Атлантической Европе. С уходом Великобритании, Польша остается лидером американского виляния в Евросоюзе. Поляки ориентируются больше на США, чем на Брюссель, и для США это, конечно, очень удобный инструмент влияния", – заключил Эдуард Попов.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

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