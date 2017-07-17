США
17.0717 июля20:32МСК
USD59.07-0.81
EUR67.62-0.74
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог о сносе советских памятников в Польше: Варшава лицемерит

20:1317.07.2017
07354
© Фото : аккаунт движения "Курск" в сети FacebookПамятник советским воинам в Миколине, ПольшаПамятник советским воинам в Миколине, Польша
© Фото : аккаунт движения "Курск" в сети Facebook
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос советских памятников. Политолог Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава, по сути, ведет борьбу с победителями нацизма.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике.

"Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", – сообщается на официальном сайте польского президента.

Обелиск советским воинам в Лодзе
© РИА Новости / Б. Алексеев
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы: не нравятся Польше могилы наших солдат – мы их заберем

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.

В Госдуме РФ подписание президентом Польши поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма назвали кощунством и неуважением к исторической правде.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья, политолог Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша занимает противоречивую позицию.  

"По видимости, речь идет о подавляющем большинстве (памятников), кроме тех случаев, когда за памятники вступятся муниципалитеты и местные общины – такие случаи были. Но, думаю, исключения будут незначительные. И дело тут в самом принципе – Польша демонтирует памятники советским воинам, которые погибли за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Польша, которая постоянно ведет идеологическую борьбу с Украиной, прославляющей Бандеру и Шухевича, гитлеровских коллаборантов, по сути, становится на сторону этих нацистских режимов, снося памятники тем воинам, которые этот нацистский режим уничтожили", – сказал Эдуард Попов.

В данном случае, по его мнению, Варшава и Киев оказываются "по одну сторону баррикад".

"Украинцы в политике "бандеризиции" проводят политику, аналогичную польской, только со своими поправками. Польша, которая критикует Украину за прославление Шухевича и прочих "героев" ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ), на самом деле дает своему младшему украинскому брату образец для подражания. Поэтому, когда Польша, с одной стороны, критикует Украину, а с другой – ломает памятники героям антинацистской борьбы, она лицемерит. Это неискренняя и нечистоплотная борьба с победителями нацизма. По сути, Польша и Украина находятся по одну сторону баррикад", – считает политолог.

При этом он не исключает, что в какой-то степени действия Польши связаны с влиянием на поляков США.

"Польша претендует не только на лидерство в Восточной Европе. Она претендует на лидерство в Атлантической Европе. С уходом Великобритании, Польша остается лидером американского виляния в Евросоюзе. Поляки ориентируются больше на США, чем на Брюссель, и для США это, конечно, очень удобный инструмент влияния", – заключил Эдуард Попов.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Мнение: осквернение кладбища советских воинов в Варшаве – "мерзкая акция"

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена