Эксперт о решении ФАС по роумингу: поднять тарифы не решится никто

ФАС дала операторам сотовой связи две недели на то, чтобы убрать разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. Эксперт Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это решение не повлияет на стоимость тарифных планов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала операторам две недели на то, чтобы убрать необоснованную разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов, сообщается на сайте ведомства.

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. Также ФАС вынесла предупреждения компаниям "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл".

В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует изъять из законодательства понятия внутрироссийского роуминга.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн считает действия ФАС абсолютно правильными.

"Многие озаботились тем, почему только две недели, не является ли это насилием над операторами сотовой связи, как можно в такой срок это сделать. Хочу успокоить таких сочувствующих операторам. Работа эта идет с 2014-2015 года, и вот срок прошел. Кроме того, ЕС заявил о том, что отменяет с июля роуминг. И мы не можем жить отдельно от мирового сообщества, которое так себя ведет в отношении абонентов сотовой связи. В решении ФАС указывается, что это неравенство, когда внутри сети один тариф, а в федеральной сети – другой. В этом усмотрели ущемление прав пользователей. Сейчас будет все, как сказано: материковая Россия будет "обелена" перед абонентами – что в ней нет внутригосударственного роуминга. И это правильно", – сказал Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik.

По его мнению, решение ФАС не должно в целом повлиять на стоимость тарифных планов.

"Операторы – это компании с хорошим маркетингом, они хорошо считают деньги, но после распоряжения ФАС отменить роуминг, поднять тарифы не решится никто. Просто, я думаю, какими-то услугами, предложениями, опциями в тарифах будут возмещать себе доходы. У операторов хватает своих корпоративных затрат на оборудование, ремонт, развитие, внедрение новых технологий, что тоже не дешево. Не сказать, что они будут аплодировать такому решению, но прямого повышения ФАС не потерпит, потому что тогда окажется, что ФАС выступила якобы в интересах абонентов, а на самом деле поспособствовала поднятию цен на разные тарифы", – отметил эксперт.

Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.