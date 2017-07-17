Политолог: такое ощущение, что Киев получил заказ на уничтожение населения

Оружие, найденное у членов группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Россию

Оружие, найденное у членов группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Россию

В обращении у граждан Украины, по официальным данным, находится около миллиона единиц оружия. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что уровень безопасности в стране резко снизился, но власти сами спровоцировали этот процесс.

Внештатный советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в обращении у граждан страны в настоящий момент находится почти миллион единиц оружия.

"Официально это 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч нарезных и порядка 800 тысяч с копейками гладкоствольных ", – сказал Геращенко.

При этом он отметил, что речь идет только о зарегистрированном оружии. "Сколько незарегистрированного оружия – цифры точно нет, на то оно и незарегистрированное", – добавил депутат.

В начале июня украинские СМИ сообщали, что партия "Национальный корпус" (запрещена в РФ) и Украинская ассоциация владельцев оружия внесли предложение принять закон об обороте огнестрельного оружия гражданского назначения. Позже стало известно, что Рада готовит законопроект о свободном обращении оружия.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что уровень безопасности на Украине за время после Майдана резко снизился.

"Безопасность на Украине очень сильно "хромает", начиная где-то с декабря 2013 года, когда только разгорался Майдан, и с тех пор ситуация лишь ухудшается. Данные по нелегальному оружию при этом очень разнятся. Если до Майдана говорили о порядка 3,5 млн единиц нелегального оружия, то в этом году говорят где-то о 5 млн. И это все при том, что нынешняя власть сама выпустила этого джина из бутылки. Все помнят, как человек, который называет себя генеральным прокурором (Юрий Луценко), обещал на Майдане: продержитесь, и завтра у вас будет оружие. Были разворованы склады на западной Украине, склады внутренних войск, склады СБУ, огромное количество оружия попало в частные руки. Контролировать это очень сложно: идет гражданская война, люди возвращаются из зоны боевых действий, и каждый пытается с собой что-то утянуть, потому что, в частности, это способ заработать", – сказал Александр Дудчак.

По его мнению, украинские власти ведут целенаправленную политику на уничтожение собственного населения. И возможное принятие закона о свободном обращении оружия лишний раз это подтверждает.

"Говорить о каком-то здравом смысле, когда речь идет о нынешней украинской власти, не приходится. Такое ощущение, что нынешние власти получили какой-то заказ – очистить территорию от населения, и каждое их действие подтверждает эту мысль. А с учетом того, что они (власти) предлагают легализовать оружие, раздать его в руки всем желающим, я думаю, что население будет сокращаться ускоренными темпами", – считает политолог.

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