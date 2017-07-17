Украинский аналитик: по преференциям Евросоюза для Украины был торг

Односторонние торговые преференции ЕС для Украины не являются значительными для ее экономики, в то время как в направлении реальной евроинтеграции сделано очень мало. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский аналитик Александр Охрименко.

Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Торговые привилегии, действие которых рассчитано на три года, должны заработать с сентября. Они были выработаны Еврокомиссией около года назад как дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации.

В Совете ЕС надеются, что послабления помогут улучшить экономическую ситуацию на Украине и дать толчок для экономических реформ.

Преференции предусматривают выделение Киеву дополнительных ежегодных квот по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров: меди, алюминия, удобрений, красителей, обуви, а также оборудования для телевизионной и аудиозаписи.

Чтобы получить эти привилегии, Украина должна следовать тем принципам, которые установлены в рамках соглашения об ассоциации: уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Европа дала небольшие преференции Украине, а реальной евроинтеграции пока не видно.

"Был торг: украинцы просили больше, европейцы хотели дать меньше, потом нашли компромисс. Для сравнения: Украина за пять месяцев продала кукурузы 13 млн тонн по всему миру. Поэтому даже миллион тонн Европе – это хорошо, но и это очень мало. Как правило, за год мы продаем кукурузы больше 22 млн тонн. То есть, то, что дает ЕС, это небольшая преференция. Мы больше в Европу продаем сверх пошлины – до 4 млн тонн кукурузы. А по пшенице мы просили 600 тысяч тонн, дали – 65 тысяч тонн. Здесь Европа на уступки не пошла. По меду мы просили 5 тысяч тонн, дали 2,5 тысячи тонн. Слава богу, что хотя бы это дали. В любом случае, это болезненный вопрос – вопрос торга. Какую-то уступку они сделали, небольшую, незначительную. Нас "заклинило" по поводу беспошлинных квот, в то время когда в направлении евроинтеграции – создании совместных предприятий – сделано очень мало, а больше болтовни", – сказал Александр Охрименко.

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