Эксперт: меня смешит утверждение, что Россия планирует бомбить Хельсинки

WSJ рассказала, как Финляндия готовится к "войне с Россией". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение, что планы Хельсинки по возведению бункеров и тоннелей носят параноидальный характер.

На фоне обострившихся отношений между Россией и Западом власти Финляндии активно совершенствуют систему подземных коммуникаций, пишет обозреватель The Wall Street Journal Томас Грув.

По утверждению журналиста, остановить "российскую агрессию" призвана система бункеров и туннелей под Хельсинки протяженностью в 200 километров. Сейчас значительная часть объектов военной инфраструктуры находится в гражданском пользовании, однако они могут быть переоборудованы в убежища и командные центры в течение нескольких дней после объявления войны.

"Мы извлекли уроки из Второй мировой и именно поэтому создали систему туннелей. Надо прилагать все усилия, чтобы продолжать жить даже под сильными бомбардировками", – заявили изданию в Минобороны Финляндии.

Грув подчеркивает, что в "подземном городе" можно разместить все население Хельсинки (более 600 тысяч человек). Современная система коммуникаций обеспечит эвакуированных бесперебойной связью и позволит правительству управлять страной из безопасного расположения. При этом основные элементы оборонной инфраструктуры уже были испытаны этой весной.

Особое беспокойство у финнов вызывают предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". При этом в Минобороны неоднократно подчеркивали, что российско-белорусские учения носят плановый характер и на них приглашены международные наблюдатели.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что планы по возведению бункеров и тоннелей носят параноидальный характер.

"Активная тотальная западная пропаганда насчет "российской военной угрозы" в последние годы породила разновидность "общественной шизофрении" в Норвегии, в Швеции, а теперь все больше она распространяется в Финляндии. Меня невероятно смешит утверждение финских политиков и генералов о том, что Россия якобы имеет планы по бомбежке Хельсинки. Мне кажется, что это делается с единственной целью: в финских политических и военных кругах все больше насаждается мнение, что, мол, надо встать под крыло НАТО, перестать быть нейтральным. Поэтому и раздувается этот миф "о российском медведе с ядерными клыками". Ну что сказать? Мы имеем параноидальный продукт "made in Finland". Но мне кажется, что российская спокойная добрососедская линия по отношению к Хельсинки все равно победит эту новоиспеченную дурь. Пусть роют норы от края до края. Они сами со временем будут смеяться над политиками, которые стращают финский народ", – сказал Виктор Баранец.

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