Политолог: ситуация с нотой Киева в адрес Минска выглядит комично

Киев направил в МИД Белоруссии ноту из-за показа в кинотеатрах трейлера фильма "Крым". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные шаги Украины способны вызвать лишь негативную реакцию.

Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в украинской дипмиссии.

"Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", – заявил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.

На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на реальных событиях 2014 года. Картину сняли при поддержке правительственного "Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в белорусском, как ожидается, может появиться осенью.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные шаги Киева способны вызвать лишь негативную реакцию.

"Украинская власть продолжает существовать в параллельной реальности. Они, видимо, полагают, что такими методами, такими шагами они способны изменить ситуацию вокруг Крыма; изменить мнение ряда государств относительно данной проблемы. Очевидно, что это не может привести к каким-то последствиям. Поэтому все это уже выглядит скорее комично, нежели реалистично, когда украинские дипломаты начинают требовать, чтобы другие государства подстраивались под идеологическую позицию Киева. Это способно вызвать только крайне негативную реакцию, поскольку не стоит вмешиваться в дела суверенного государства", – сказал политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.