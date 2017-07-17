Военный политолог: США не будут дарить "защиту" Европе

Размещение ЗРК Patriot в Литве в рамках учений военно-воздушных сил НАТО – это только часть американского плана по созданию частокола этих комплексов вокруг России. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный политолог Андрей Кошкин.

В Литве проходят международные учения военно-воздушных сил Tobruq legacy-2017. В маневрах, которые завершатся 22 июля, задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши, сообщает Минобороны Литвы.

В рамках учений, которые проходят в Литве впервые, на территории страны дислоцированы зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot.

Эти учения – часть плана НАТО по размещению ЗРК в Балтии и Восточной Европе на постоянной основе, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Они создали систему, которую хотят распространить на страны Балтии, Польшу, Румынию. Все это запланировано, все идет по графику, и эти учения – одна из частей плана по стационарному размещению комплексов. В итоге получится целый частокол. Он вписывается в ту напряженную серьезную модернизацию всей инфраструктуры системы НАТО, которая приближается к нашим границам. И на сегодняшний день в Европе к этому в принципе готовы, но осуществлять хотели бы за счет США. Даже Швеция заявила, что готова такие комплексы разместить", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его словам, США не станут просто дарить эти комплексы.

"(Президент США) Дональд Трамп четко ставит вопрос о том, что защиту вы должны сами себе купить, а мы обеспечим ее высококлассную работу. Я уверен, что США будут давить на все страны, которые граничат с Россией, чтобы создать частокол этих ракет без пробелов. Притом, за средства налогоплательщиков стран Балтии. Не будет США дарить эти дорогостоящие комплексы", – отметил военный политолог.

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