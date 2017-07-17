Политолог о бесчинствах ВСУ в Мариуполе: радикалы чувствуют себя хозяевами

Расквартированные в Мариуполе украинские силовики устраивают в городе дебоши и расправы, пишут СМИ. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное поведение во многом обусловлено тем, что в рядах ВСУ находятся радикалы.

Солдаты ВСУ воруют, устраивают пьяные дебоши и даже кровавые расправы над жителями Мариуполя, сообщают украинские СМИ. По их данным, в городе регулярно пропадают люди, причем схема всегда одна и та же – к человеку подходят мужчины в камуфляже, после чего он пропадает.

По данным Генштаба Украины, морально-психологическое состояние личного состава в так называемой зоне АТО крайне низкое, стремительно растет число случаев употребления алкоголя и наркотических средств, а также неуставных отношений. Украинские части не получает достаточного снабжения, поступающие от волонтеров вещи попросту разворовываются.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что сложная обстановка, в том числе, обусловлена тем, что в рядах ВСУ находятся радикалы.

"На сегодняшний момент психологическое состояние украинской армии сложное: там не было и нет боевого духа и четкой идеи, многие люди в вооруженных силах Украины, как мне кажется, не понимают смысла этой войны. Кроме того, в рядах ВСУ достаточно много радикалов, для которых закон не писан: они могут нарушать приказы высшего офицерского состава, и им за это ничего не будет. Потому что, по сути, радикализм поддерживался и во время государственного переворота на Украине, и позже, и в данный момент украинские власти пользуются услугами радикалов, в том числе для провокаций на линии соприкосновения. И, конечно, радикалы чувствуют себя полноправными хозяевами положения – творят, что хотят, занимаются мародерством, издевательствами над мирными жителями, понимая, что никакого наказания за эти действия они не понесут", – сказал Иван Мезюхо.

Такое положение вещей, по его мнению, заставляет жителей Мариуполя вести подпольную борьбу.

"Я не верю в то, что горожане окажут какое-то открытое сопротивление, потому что для них это будет означать ссылки в тюрьмы и издевательства в подвалах СБУ. Но думаю, что местное население еще больше будет уходить в подпольные организации, которые будут оказывать противодействие нынешней украинской власти, украинским силовикам", – отметил политолог.

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