Политолог о рейтинге президента США: Трамп "бежит на месте"

Рейтинг Дональда Трампа, по данным соцопроса, снизился до 36%. При этом почти половина американцев считает, что президент США не может вести переговоры с Россией. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал данные опроса.

Президент США Дональд Трамп не может вести переговоры с Россией – по данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, в этом уверена почти половина американцев (48%). Кроме того, 47% респондентов совсем не доверили бы Трампу вести переговоры с кем-то еще из мировых лидеров.

По данным опроса, 60% американцев убеждены, что Россия "пыталась вмешаться" в выборы президента США, а 44% считают, что Трамп "получил пользу" от этого.

Рейтинг Дональда Трампа по итогам первого полугодия его работы снизился до 36%, недовольны его работой 58% американцев. При этом в июне, согласно результатам опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения Трампа вырос впервые за долгое время. Тогда деятельность президента США одобрили 48% американцев.

Изменение общественного мнения можно объяснить информационным воздействием на население США, считает профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко.

"Любые результаты опросов иногда немного шалят цифрами. Но то, что идет массированное информационное воздействие на население Штатов, это тоже одна из причин таких результатов. Показали, во-первых, встречу (президента России Владимира) Путина и Трампа. Я даже сам удивился, что Трамп выглядел немного потерянным. Во-вторых, вышел фильм о Путине известного американского кинорежиссера (Оливера Стоуна – ред.). И, видимо, многие американцы не почувствовали привычной силы американского президента и того давления, которое они обычно оказывают на партнеров. Отсюда элемент недоверия. Я не уверен, что там 48%, но даже если их 30 – это все равно очень много", – сказал Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, несмотря на снижение рейтинга Трампа, пока рано говорить о полном разочаровании американцев в своем президенте.

"В последнее время многие говорят об импичменте, но пока я не вижу оснований для него. Понимаете, просто у Трампа пока нет никаких результатов его деятельности, хотя и прошло полгода. Если ему сейчас отчитываться, то нечем: ну, встретился с тем, встретился с этим, а кардинальных решений-то пока нет. У него какой-то "бег на месте" получается: для саморазвития – хорошо, а в целом – не очень. Но ведь любое изменение даже на региональном уровне не может произойти по щелчку, на это нужны годы, не говоря уже о такой стране, как Соединенные Штаты. И сейчас противники Трампа держат точку кипения примерно на одной и той же температуре", – считает Анатолий Петренко.

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