Олейник: следствию по МН-17, вероятно, неудобно озвучить свои выводы

Три года назад, 17 июля 2014 года, на востоке Украины сбили авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике отдадут дань памяти погибшим, несколько сотен человек соберутся у знака, установленного на месте крушения, рассказал РИА Новости представитель организаторов акции.
На месте падения основной части фюзеляжа в поселке Грабово установлен гранитный камень, напоминающий о трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года, и деревянный крест. Каждый год в день крушения на этом месте проходит траурный митинг с участием представителей руководства ДНР. По словам жителей, в этой местности до сих пор можно найти обломки малайзийского Boeing 777.
Следователи утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и место ее запуска – населенный пункт Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.
В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, находящейся на тот момент под контролем украинской армии.
В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник выразил мнение, что затягивание хода расследования и оглашения окончательных выводов говорит об ангажированности следствия.
"Когда заявляют о виновности той или иной стороны, должны быть представлены официальные выводы, а их нет. Кстати, украинская сторона так и не предоставила распечатку переговоров диспетчерской службы Днепропетровска с Boeing, не подала все те документы, которые необходимы для компетентной комиссии для окончательного принятия решения. Но затягивание с расследованием свидетельствует о том, что вывод, вероятно, не тот, который был озвучен в первые минуты после трагедии – о якобы причастности России и виновности ополченцев. Теперь его озвучивать, вероятно, неудобно. И приходится тянуть со временем. Значит, там есть политическая составляющая. Пройдет время, мы узнаем всю правду. Но затягивание с окончательным профессиональным решением свидетельствует о том, что кому-то невыгодно сегодня показать правду", – сказал Владимир Олейник.
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