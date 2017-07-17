Олейник: следствию по МН-17, вероятно, неудобно озвучить свои выводы

Прошло ровно три года с момента авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 на востоке Украины, жертвами которой стали 298 человек. Однако следствие затягивается, что говорит о его ангажированности, отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.

Три года назад, 17 июля 2014 года, на востоке Украины сбили авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике отдадут дань памяти погибшим, несколько сотен человек соберутся у знака, установленного на месте крушения, рассказал РИА Новости представитель организаторов акции.

На месте падения основной части фюзеляжа в поселке Грабово установлен гранитный камень, напоминающий о трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года, и деревянный крест. Каждый год в день крушения на этом месте проходит траурный митинг с участием представителей руководства ДНР. По словам жителей, в этой местности до сих пор можно найти обломки малайзийского Boeing 777.

Международная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии по расследованию катастрофы самолета пока не может назвать конкретных виновных.

Следователи утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и место ее запуска – населенный пункт Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, находящейся на тот момент под контролем украинской армии.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник выразил мнение, что затягивание хода расследования и оглашения окончательных выводов говорит об ангажированности следствия.

"Когда заявляют о виновности той или иной стороны, должны быть представлены официальные выводы, а их нет. Кстати, украинская сторона так и не предоставила распечатку переговоров диспетчерской службы Днепропетровска с Boeing, не подала все те документы, которые необходимы для компетентной комиссии для окончательного принятия решения. Но затягивание с расследованием свидетельствует о том, что вывод, вероятно, не тот, который был озвучен в первые минуты после трагедии – о якобы причастности России и виновности ополченцев. Теперь его озвучивать, вероятно, неудобно. И приходится тянуть со временем. Значит, там есть политическая составляющая. Пройдет время, мы узнаем всю правду. Но затягивание с окончательным профессиональным решением свидетельствует о том, что кому-то невыгодно сегодня показать правду", – сказал Владимир Олейник.