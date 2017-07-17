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Востоковед: Израиль пытается активнее "вмешиваться" в сирийский конфликт

09:4317.07.2017
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии. Тель-Авив поддерживает те группировки, которые Москва и Вашингтон считают террористическими, отметил в эфире радио Sputnik востоковед Борис Долгов.

 Израиль выступает против перемирия на юге Сирии, согласованного президентами США и России на первой личной встрече на саммите G20 в немецком Гамбурге. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Париже, сообщает "Гаарец".

По словам Нетаньяху, соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в САР. Особое недовольство у руководства страны вызвал тот факт, что авторы договоренностей о перемирии закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной всего в 20 километров.

Ранее, после саммита G20, Нетаньяху уже выражал обеспокоенность планами США и России по созданию и поддержке зон деэскалации в Сирии. Так, 9 июля он провел телефонные переговоры с Москвой и Вашингтоном, в ходе которых разъяснил свою позицию по согласованной лидерами двух стран мирной инициативе.

"Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии в целом и на юге страны в частности", — подчеркнул он.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что реакция израильского руководства может быть обусловлена тем, что Тель-Авив поддерживает те группировки, которые России и США считают террористическими.

"Израиль все активнее "участвует" в сирийском конфликте. Это заключается в том, что Израиль в районе Голанских высот поддерживает те вооруженные группировки, которые воюют против руководства Башара Асада. Израиль официально признает, что боевики этих группировок получают медицинскую помощь в израильских госпиталях. Это объясняется тем, что эти боевики якобы воюют против движения "Хезболлах", которое Израиль считает террористическим. А создание зоны деэскалации предполагает прекращение боевых действий в районе, где они раньше шли  между сирийской правительственной армией и вооруженными формированиями боевиков, в частности, "Джабхат-ан-Нусры"(террористическая организация, запрещенная в РФ). Но в этом районе действовали и отряды "Хезболлы", которые также воевали против исламистских группировок. Израиль, видимо,  не согласен с тем, что в результате соглашений будут прекращены эти действия боевиков против "Хезболлы". Это говорит о том, что Израиль, увы, встает на сторону этих группировок. Получается, что Израиль, более активно вмешиваясь в сирийский конфликт, выступил на стороне той части группировок, которые США и РФ считают террористическими", — сказал Борис Долгов.

 

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