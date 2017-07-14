Ганжара: Крым справится и без ЮНЕСКО

Западные страны фактически заблокировали контакты ЮНЕСКО с объектами в Крыму. Депутат Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что усилий республиканских и федеральных властей вполне достаточно для сохранения культурного наследия Крыма.

ЮНЕСКО не принимала никаких решений по прекращению связей с культурными объектами в Крыму, но западные страны блокируют эти контакты, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

"Мне недавно задавали этот вопрос, что якобы ЮНЕСКО приняла какое-то решение о том, чтобы не поддерживать там связи. Это не соответствует действительности. Секретариат ЮНЕСКО никаких специальных решений на этот счет не принимал", – сказал Кузнецов.

Он добавил, что "фактически контактов никаких нет", а обращения со стороны России "просто не рассматриваются". "То, чем должна заниматься ЮНЕСКО, не делается", – отметил Кузнецов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что из-за позиции западных стран ЮНЕСКО в данном случае фактически лишена возможности исполнять свои прямые обязанности.

"ЮНЕСКО – это то подразделение ООН, которое должно работать на сохранение исторического, культурного наследия человечества. А Крым – это уникальная территория с точки зрения количества памятников истории, культуры и архитектуры", – напомнил Владислав Ганжара.

В то же время, по его словам, республиканские и федеральные власти обеспечили все необходимые условия для сохранения объектов культурного наследия на территории Крыма.

"Несмотря на то, что сейчас ЮНЕСКО нам не оказывает поддержки в этом вопросе, все памятники благодаря совместной деятельности органов государственной власти Республики Крым и федеральных структур, министерства культуры находятся в отличном состоянии. Сложности, доставшиеся нам со времен украинского периода, решаются или уже решены. Так что и своими силами мы, безусловно, справимся", – уверен Владислав Ганжара.

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