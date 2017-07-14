Мнение: заявление ЦРУ о химатаке в Сирии ставит США в сложное положение

Желая задним числом оправдать атаку на авиабазу Шайрат, директор ЦРУ добился совершенно другого результата. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сирийской политик Саад аль-Касир.

Сирийский политик Саад аль-Касир считает, что утверждения директора ЦРУ Марка Помпео по поводу химатаки в Хан-Шейхуне не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее директор ЦРУ заявил, что американская разведка располагает "весомыми доказательствами" применения химоружия сирийским режимом в Хан-Шейхуне.

Сирийская оппозиция 4 апреля сообщила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химоружие, погибли 80 человек и пострадали 200. Виновником атаки она назвала сирийские правительственные войска, которые в ответ отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков. США в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, откуда, по их мнению, была совершена атака.

Помощник генерального секретаря партии "Федерация сирийских сил" Саад аль-Касир в эфире радио Sputnik заявил, что утверждения Марка Помпео не имеют ничего общего с действительностью.

"Если бы США действительно обладали подобными доказательствами, то они бы не скрывали их так долго. Доказательства предоставляются сразу для расследования происшествия", – отметил Саад аль-Касир.

По его мнению, директор ЦРУ хотел "сохранить лицо" своей страны, задним числом оправдав атаку на Шайрат, а в итоге поставил США в сложное положение.

"После заявления об имеющихся доказательствах американцы уже не могут их не предоставить. Потому что это может быть расценено как укрывательство доказательств. А это уже преступление, за которое американцы могут быть привлечены к международному разбирательству", – считает Саад аль-Касир.

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