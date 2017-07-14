Ветеран "Альфы" об атаке на туристов в Хургаде: ситуация была прогнозируема

На египетском курорте Хургада неизвестный злоумышленник напал на туристов, есть убитые и раненые. Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik назвал этот случай примером обострения террористической угрозы.

Две иностранных туристки погибли, еще четверо иностранцев получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники, погибли две украинские туристки. Четырех пострадавших доставили в больницу.

Позже российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев сообщил, что среди пострадавших есть женщина с гражданством России и Украины. "Есть одна наша гражданка, у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает", – рассказал дипломат.

Нападавшего задержали. Предварительное расследование показало, что он пробрался на территорию отеля вплавь с одного из ближайших общественных пляжей, передает агентство Associated Press.

По информации новостного портала "Ахль Маср", нападавший страдает психическим заболеванием.

Эти сообщения в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров.

"В этой ситуации мы констатируем еще один факт нападения на туристов. Это связано с тем, что, наверное, система безопасности, которую гарантировали египтяне, все-таки на сегодняшний момент не отвечает тем требованиям, которые нужны, чтобы туристы отдыхали совершенно спокойно", – сказал Сергей Гончаров.

По его словам, террористическая угроза в последнее время проявляется все сильнее.

"Эта ситуация была прогнозируема. Потому что то обострение, которые мы имеем в мире от террористической угрозы или каких-то бандитских нападений, проявляется все ярче и сильнее. Поэтому всем, кто собирается выезжать на отдых (за рубеж), наверное, стоит подумать, будет ли стоить этот отдых проблем, которые, возможно, будут ожидать туристов в этих местах", – отметил Сергей Гончаров.