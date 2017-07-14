Голуб: миллионы украинцев хотели бы получить гражданство РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что введение виз с Россией создаст проблемы для украинцев. Экс-депутат Верховной рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik рассказал об отношении к ситуации простых украинцев.

Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что введение виз с Россией создаст проблемы для украинских граждан.

"Обычное введение виз (с РФ – ред.) – не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма", – сказал Климкин в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу. По его словам, после детального анализа было принято решение о введении биометрического контроля на границе для иностранных граждан.

"Мы считаем, что оно является оптимальным и оно поддерживается нашими друзьями и партнерами", – добавил министр.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik рассказал об отношении к ситуации простых украинцев.

"Я не думаю, что киевские власти (делая подобные заявления) хотят кого-то напугать, их главная задача – это реализация лозунга "прочь от Москвы", причем и на экономическом уровне, и на политическом, и, что касается возможного введения виз с Россией, то и на человеческом уровне. Другое дело, что Киев сегодня просто не готов на этот шаг, исходя из социально-экономической ситуации в самой стране. Потому что применение со стороны России зеркальных мер приведет к проблемам для миллионов людей, которые сегодня вынуждены работать в России, чтобы содержать свои семьи. Я общаюсь со многими людьми, которые работают в России на протяжении длительного времени, и процентов 80-90 из них хотели бы получить российское гражданство. Но опасаются определенного давления и целого ряда сложностей, которые ждут членов их семей, которые остались на Украине. В общей сложности в данном случае, я думаю, мы можем говорить о 4-5 миллионах украинцев, которые хотели бы получить гражданство России", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, ситуация на Украине может измениться в лучшую сторону, но лишь при определенных условиях.

"Все это выглядит, на мой взгляд, абсурдно. Когда это все закончится? Я думаю, когда люди, которые проводят эту политику, по меньшей мере, откажутся от власти, а по большей мере – будут отвечать на скамье подсудимых за те преступления, которые они совершили. Но очевидно, что целый ряд западных стран на сегодняшний день заинтересован именно в такой позиции Украины. Я думаю, что они до конца будут выжимать выгоды из противостояния между Украиной и Россией, которое они сами искусственно разжигают. А вот когда эти выгоды будут исчерпаны, тогда, возможно, они махнут рукой на своих марионеток, и что-то изменится на Украине", – считает экс-депутат Рады.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры.

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, 10 июля, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Москва расценивает планы Киева ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, сожалеет о попытках Украины отгородиться новой "Берлинской стеной".

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