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Польский политолог: я не вижу будущего Украины в розовом цвете

18:0114.07.2017
(обновлено: 18:02 14.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского СоюзаФлаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прежде чем претендовать на дальнейшее сближение с ЕС, Киев должен решить очень много проблем – в том числе порвать с идейным наследием пособников нацистов. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал польский политолог Адам Велемский.

Украина и ЕС на саммите в Киеве подвели итоги совместной работы по развитию двусторонних отношений. При этом по результатам встречи не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству.

Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркнул европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС. Прямой ответ от европейских коллег на данную инициативу озвучен не был.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: взаимоотношения Польши и Украины похожи на "шизофрению"
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам саммита выразил беспокойство уровнем коррупции на Украине. "Ситуация не является удовлетворительной, и тут надо много работать", – сказал он.   

Ведущий политолог польского портала "konserwatyzm.pl" Адам Велемский в интервью Sputnik Polska, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, высказал мнение, что помимо высокой коррупции и низкого уровня производства Украину отделяет от стран ЕС и идеология: Киев не только отказывается осудить коллаборационистов ОУН-УПА*, но и оказывает им почести на государственном уровне.

"Проблема в том, что на Украине с одной стороны, и странах ЕС, включая Польшу, с другой – очень разные  принципы государственности. Они у нас не восходят к вооруженным формированиям тех, кто в годы Второй Мировой войны сотрудничал с Третьим рейхом. А украинские  вооруженные формирования воевали на стороне нацистов и развязали во время войны геноцид против мирных поляков. Тут можно говорить об идеологии, с которой, к сожалению, связаны пресловутые "защитники"  украинского государства. Вот с этой серьезной проблемой Украина до сих пор не может разобраться", – сказал Адам Велемский. 

По его мнению, продвижение Украины к членству в ЕС выглядит на настоящий момент маловероятным.

"Эта страна сейчас переживает чрезвычайно трудный этап своей истории. Де-факто она не имеет зафиксированных границ, хотя теоретически они есть. Эта страна имеет крайне низкий объем ВВП, его можно сравнить с ВВП одного лишь польского воеводства – Варминьско-Мазурского. Есть другая сложная проблема, о которой шла речь на саммите в Киеве: там (на Украине) очень высок уровень коррупции, что делает невозможным проведение необходимых экономических реформ. Помимо всего прочего, резко падает уровень жизни граждан. Думаю, мы можем ожидать, что на ближайших выборах может произойти политическая радикализация украинского общества. Лично я не вижу, честно говоря, будущего Украины в розовом цвете", – сказал Адам Велемский. 

*Экстремистская организация запрещена в России

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