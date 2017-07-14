Мнение: коррупционная машина Украины еще наездится по "европейскому валу"

На Украине расследуют факт присвоения 3,8 млн долларов при строительстве "стены" на границе с Россией. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что никаких перспектив реализации этого проекта не было изначально.

Генеральная прокуратура Украины расследует факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 млн долларов при строительстве "стены" на границе с Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следователи изъяли доказательства, подтверждающие причастность к растрате сотрудников погранслужбы, говорится в сообщении.

В 2015 году Киев утвердил план проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее его переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 160 млн долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы урезали более чем вдвое.

В июне прошлого года в Верховной раде признали, что украинским властям не удалось добиться успехов в строительстве "Стены". Депутат Мустафа Найем назвал проект "мифическим".

Политический аналитик Роман Манекин считает, что данный проект с самого начала не имел перспектив и задумывался исключительно как средство обогащения.

"Пока разворована только малая часть, там еще есть, где развернуться украинской коррупционной машине, и, я думаю, она еще наездится по этому "Европейскому валу" с большим удовольствием. Что касается самой идеи построить стену на таком протяженном пространстве, где есть реки, морская граница – это с самого начала невозможно было реализовать. Никаких перспектив строительства на самом деле не было изначально. Сам проект был придуман как схема для разворовывания сначала бюджетных средств, а затем средств стран-доноров. Это такой полузаконный, а скорее даже незаконный способ обогащения", – сказал Роман Манекин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, простых украинцев мало волнует сам этот проект, однако у них вызывает досаду разрыв связей с Россией.

"Что касается рядового населения, то, поскольку речь сейчас идет не о бюджетных средствах, а в значительной части, о западных деньгах, то оно как-то безразлично к этому относится. У людей вызывает досаду невозможность пересечения границы между Украиной и Россией, то, что обрываются родственные связи. Ведь российский и украинский народы – близкородственные, связанные большим количеством родственных связей", – отметил политический аналитик.

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