Американист: демократия в США – власть демократов. Причем конкретных

По сообщениям СМИ, проверка в Госдепе США выявила фактически бесконтрольное расходование средств за рубежом. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что контролирующие органы США смогут навести порядок в этой сфере

Управление генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика подготовило отчет о деятельности американского внешнеполитического ведомства в других странах. Как сообщает RT, в результате проверки выяснилось, что Вашингтон не в курсе реальных расходов представительств США, которые занимаются реализацией американских проектов за рубежом.

"Главное бюджетно-контрольное управление США обнаружило, что Госдепартамент не в состоянии предоставить достоверные сведения о своей деятельности по оказанию помощи за рубежом", – сообщается в отчете.

В 2014 году Госдеп создал рабочую группу, которая должна отслеживать расходы ведомства, направленные на помощь в других странах через фонды США. По результатам проверок выяснилось, что группа достигла "весьма ограниченного прогресса".

"По состоянию на январь 2017 года… Госдепартамент так и не разработал средства устранения недоработок в области учета деятельности по оказанию помощи за рубежом", – говорится в документе.

В марте у американских сенаторов также возникли вопросы к госсекретарю США Рексу Тиллерсону относительно расходов Госдепа. Шесть сенаторов в своем письме призвали Тиллерсона провести расследование по расходам Вашингтона в других странах.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik напомнил, что данная история тянется довольно давно.

"А почему на нее обратили внимание в 2014 году – потому что до (прихода Стива) Линика шесть лет не было вообще никакого контроля за деятельностью Госдепа: не могли заполнить вакансию аудитора. И что там творилось, вообще себе никто не представлял. Линик начал с того, что попросил: предъявите ваши контракты. И (выяснилось), что, например, из ста с лишним контрактов по Ираку примерно по тридцати пяти не было вообще никаких документов", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, сложившаяся ситуация во многом объясняется многолетним доминированием в Госдепе выдвиженцев руководства Демократической партии.

"Демократия в США – это власть демократов. Причем конкретных демократов. Была история, когда люди, жертвовавшие деньги (экс-президенту США) Бараку Обаме на избирательную кампанию, потом получали назначения послами. В других странах это считалось бы проявлениями коррупции, а там это легально: законы такие", – говорит Михаил Синельников-Оришак.

Он сомневается, что управлению генерального инспектора удастся добиться наведения порядка в этой сфере.

"Этим раньше вообще никто не занимался – конкретно за госдепартаментом не было никакого контроля долгое время. Второе – при работе США с внешними заказчиками история вообще очень "вязкая". Например, все знают, что Соединенные Штаты выделяли значительные средства на продвижение демократии на Украине. Вопрос: продвинулась ли демократия на Украине? В США считают, что да, продвинулась, и выделенные деньги не потрачены впустую. Но мы видим, что творится сейчас на Украине – это можно по-всякому охарактеризовать, но вряд ли там сейчас демократия. Тем не менее, эти деньги считаются оприходованными. И навести порядок в этой сфере просто не представляется возможным", – считает Михаил Синельников-Оришак.

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