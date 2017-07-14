Аналитик: интернет-торговля – "как кость в горле" по обе стороны океана

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать для россиян после введения НДС, пишут СМИ. Аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik отметил, что проблема взимания налогов с интернет-продаж очень остро стоит по всему миру.

Покупки в иностранных интернет-магазинах после введения налога на добавленную стоимость (НДС) могут подорожать для россиян на 18%, пишет газета "Известия".

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект о сборе НДС с зарубежных онлайн-площадок. Тогда же предполагалось, что обсуждать проект начнут в течение месяца-двух.

"Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 миллиардов рублей ежегодно", – говорится в материале.

Как отмечает газета, предложение обсуждалось на совещании в ФАС, посвященном выравниванию конкурентных условий для российских и иностранных онлайн-торговцев. По данным издания, зарубежным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели при получении товара.

Минфин предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем некоторые эксперты критиковали инициативу, опасаясь, что иностранные компании перестанут работать в России, а отечественные потеряют стимул для совершенствования.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский считает, что некоторые интернет-площадки действительно могут поднять цены, что скажется на покупателях.

"У белого сегмента будут определенные подорожания, потому что никто не хочет брать на себя дополнительные расходы. Как правило, вендоры стараются переложить эти расходы на плечи покупателей. Но опять же очень высокая конкуренция за потребителя в онлайн. Посмотрите, как бьются различные вендоры за наши кошельки. Идет настоящая война за потребителя в онлайн. И выигрывает тот вендор, который фактически предлагает лучшие цены за высшее качество. Соответственно, тем, кто будет в белом поле, будет несколько сложнее удерживать такие цены. Они, конечно, их поднимут, но в этот же момент столкнутся с конкуренцией различных серых продавцов, которые не поднимут цены", – сказал Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем он отметил, что проблема взимания налогов с интернет-продаж стоит очень остро по всему миру. Поэтому в целом обложение покупок в интернете НДС является вполне оправданным.

"Мы должны понимать, что интернет – это не совсем реальная экономика. Есть такой феномен. И этот интернет, все эти интернет-трафики, биткоины, продажи у всех "как кость в горле", по обе стороны океана. Есть, например, "Авито" или eBay, там прописан VAT – налог на добавленную стоимость – но написано это, может быть, у 15% всех продавцов, которые там есть. И было исследование о том, что этот налог никогда не платится. Как правило, это просто способ дополнительно снять какие-то деньги с покупателя и положить в свой карман. Поэтому проблема взимания налогов с различных интернет-продаж очень остро стоит по всему миру. Если это магазин, который существует в реальности, тогда, конечно, им нет смысла заниматься таким вот мелким мошенничеством в онлайн, потому что их все равно вычислят и оштрафуют. Но если в реальности этого магазина нет, то бесполезно кого-то искать, можно писать жалобы, но это будет многолетний процесс, который еще не факт, что чем-то обернется", – считает аналитик.