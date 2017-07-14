Эксперт: случай Светланы Ухановой укладывается в "стандартные схемы" ИГ*

Семья из Саратовской области задержана в Турции при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik предположил, что женщина с детьми могла попасть под влияние вербовщиков террористов.

Вопрос о российской семье, задержанной на сирийско-турецкой границе, возможно, будет обсуждаться в ходе консультаций РФ и Турции, которые запланированы на следующую неделю, заявил посол Турции в России Хюссейн Дириоз.

"Этот вопрос относится к судебно-правовой практике. Но могу сказать, что на следующей неделе ожидаются консультации по консульским вопросам, полагаю, что этот вопрос будет поднят на переговорах", – сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Как заявила со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова, российское дипломатическое ведомство и посольство в Турции будут отслеживать развитие ситуации с российской семьей в Турции.

В пятницу телеканал RT сообщил, что жители Саратовской области Светлана Уханова, две ее дочери и гражданский муж Евгений Каачари были задержаны в Турции при попытке пересечь турецко-сирийскую границу с поддельными документами.

При этом Светлана отказалась возвращаться в Россию, утверждая, что ее там сразу арестуют. Женщину, ее гражданского мужа и детей забрали турецкие полицейские и отправили в город Антакья неподалеку от границы.

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил, что произошедшее напоминает "стандартную" схему вербовки террористов, при которой женщина следует за мужем, который попал под влияние вербовщиков.

"Женщина с двумя детьми – ей, конечно, трудно принимать решения, потому что она экономически, да и физически в данном случае зависит от воли супруга. Думаю, что по поводу нее решение принимал супруг, а она добровольно согласилась… То есть, решение, однозначно, принималось этим гражданским мужем", – считает Андрей Попов.

По его предположению, переезд семьи из России на территорию, контролируемую ИГ*, имел для террористов пропагандистское значение.

"Я не исключаю ситуацию, что в случае, когда они, перейдя границу, оказались бы на территории, подконтрольной ИГ*, он (гражданский муж) после снятия каких-то пропагандистских материалов совершенно спокойно ее (Светлану Уханову) оставил бы… Потому что его главная задача – создать видимость, что люди туда (в ИГ*) едут. Создать этот поток, который продлит агонию этой организации, которая, как мы знаем, сворачивает сейчас свою деятельность "с помощью" наших вооруженных сил. Думаю, что у этого мужчины – не одна такая "семья". Он уезжает, приезжает, ведет работу, его задача – чтобы они пересекли границу", – полагает Андрей Попов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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