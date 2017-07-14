Эксперт о годовщине трагедии в Ницце: настало время "инициативных" терактов

Во французском городе Ницца проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв произошедшего ровно год назад теракта. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Ефимов высказал мнение, что во Франции ситуация с безопасностью остается сложной.

Президент Франции Эммануэль Макрон специально прилетит в Ниццу, чтобы почтить память жертв теракта, который произошел ровно год назад. Первым пунктом его программы стоит встреча с мэром города Кристианом Эстрози. Потом пройдет военный парад, после почтут память погибших в теракте. Хор детей и взрослых исполнит гимн города Nissa la bellа, состоится минута молчания. Завершится церемония исполнением гимна страны – "Марсельезы". Ожидается, что после церемонии французский лидер встретится с пострадавшими и семьями погибших при теракте.

Год назад водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся в Ницце на Английской набережной посмотреть фейерверк по случаю праздника. Под колесами грузовика и позднее от ран погибли 86 человек. Всего в результате теракта пострадали более 430 человек.

Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Вскоре после трагедии ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Однако за прошедший год, как сообщают СМИ, следователи так и не смогли установить прямой связи между его исполнителем и ИГ*.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов отметил, что в последнее время все чаще совершаются теракты, организаторов которых очень трудно отследить.

"Сейчас наступило время так называемых инициативных терактов, которые совершаются фанатиками-одиночками, завербованными с помощью современных технологий, в том числе через интернет. Эти фанатики абсолютно неконтролируемы, и предотвратить такой теракт именно агентурным путем невозможно. Можно только с помощью комплекса мер безопасности в потенциально опасных местах и, соответственно, быстрой реакции полиции на сигналы. В Ницце, действительно, был террорист-одиночка. Однако полиция задержала сначала пять человек. Эти люди по идее должны были передать потом его семье деньги… То есть, террорист сначала совершает теракт, а по факту совершения теракта ему выплачивается вознаграждение. Поэтому нет координации, есть только задача, которую может ставить куратор в интернете, но не больше", – сказал Дмитрий Ефимов.

Эксперт добавил, что во Франции сейчас достаточно людей, которые могут попасть под влияние террористических структур.

"Люди с низким уровнем образования и высокой пассионарностью, которыми являются мигранты первого и второго поколения в Европе – они, действительно, очень легко подвергаются воздействию. И очень легко зомбируемы, то есть, могут легко программироваться на совершение терактов", – считает Дмитрий Ефимов.

По его мнению, во Франции за прошедший год ситуация в миграционной сфере остается сложной.

"В связи с прибытием огромного числа беженцев из Ливии и Сирии, которых Франция принимает сейчас, ситуация идет только к худшему. Дело в том, что неслучайно были такие результаты на выборах президента Франции, когда правые достаточно сильно выступили. Но очень много мигрантов голосовало, кстати, за нынешнего президента. И мы видим, что они уже становятся политической силой", – заключил Дмитрий Ефимов.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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