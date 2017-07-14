Политолог: отказ США в визах дипломатам из РФ – крайне недальновидный шаг

В МИД России сообщили об отказе США выдавать визы российским дипломатам. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон "мечется", напомнив при этом о появившейся ранее информации о возможном возвращении РФ ее дипсобственности.

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре прошлого года сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – сказала Захарова.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает подобные шаги со стороны США крайне недальновидными.

"Во-первых, это нарушение многовековых дипломатических традиций, потому что дипломатам всегда выдавали визы, исключениями были лица, которых не хотели видеть в стране по каким-то причинам, но это крайне редкие случаи. Что же касается этого конкретного случая, то США явно идут на свертывание дипломатических отношений. Вообще это крайне недальновидная мера со стороны Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что мы, скорее всего, будем вынуждены ответить. И на фоне недавней встречи (президентов России и США Владимира) Путина и (Дональда) Трампа такой шаг как минимум не логичен, а фактически означает, что в Америке нет единой позиции: она одной рукой делает одно, а другой – другое. И такая политика не принесет пользы ни США, ни России, ни общей ситуации в мире, ведь российско-американские отношения – один из факторов стабильности в современном мире", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на появившееся ранее в пятницу в СМИ сообщение о том, что американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. Как заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

По мнению Дмитрия Журавлева, американцы "мечутся" в отношении России.

"Получается, что с одной стороны идет двухчасовая встреча (лидеров РФ и США), после которой даются позитивные посылы, а с другой стороны – начинаются явно враждебные действия против нашего дипломатического аппарата. В целом в отношении дипсобственности проблему создали сами американцы, там нет никакой проблемы. То есть американцы сейчас мечутся, и, думаю, мечутся они во многом из-за внутриполитической ситуации. Я, конечно, не общаюсь с американским президентом, но, мне кажется, Трамп хочет наладить с Россией нормальные отношения, но боится противодействия конгресса и вообще политической элиты, которая считает, что нормальные отношения с Россией невозможны. Это такой танец – шаг вперед, два назад", – заключил политолог.

Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Тогда российские власти решили не прибегать к зеркальными мерам, но оставили за собой право на ответные шаги. Однако и при новой администрации Белого дома ситуация осталась в подвешенном состоянии. На прошлой неделе, накануне встречи президентов России и США, группа американских сенаторов обратилась к Трампу, потребовав исключить возвращение российской дипсобственности "из любых переговоров и обсуждений".

В Москве заявили, что уже подготовили ответ на действия Вашингтона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, терпение Кремля уже на исходе, а глава МИД Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

Как сообщала ранее газета "Известия", российские власти планируют выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

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