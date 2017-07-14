США
14.0714 июля13:43МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: отказ США в визах дипломатам из РФ – крайне недальновидный шаг

13:1014.07.2017
(обновлено: 13:12 14.07.2017)
06611
© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. ВашингтонПосольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Adam Fagen
В МИД России сообщили об отказе США выдавать визы российским дипломатам. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон "мечется", напомнив при этом о появившейся ранее информации о возможном возвращении РФ ее дипсобственности.

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре прошлого года сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – сказала Захарова.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает подобные шаги со стороны США крайне недальновидными.

"Во-первых, это нарушение многовековых дипломатических традиций, потому что дипломатам всегда выдавали визы, исключениями были лица, которых не хотели видеть в стране по каким-то причинам, но это крайне редкие случаи. Что же касается этого конкретного случая, то США явно идут на свертывание дипломатических отношений. Вообще это крайне недальновидная мера со стороны Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что мы, скорее всего, будем вынуждены ответить. И на фоне недавней встречи (президентов России и США Владимира) Путина и (Дональда) Трампа такой шаг как минимум не логичен, а фактически означает, что в Америке нет единой позиции: она одной рукой делает одно, а другой – другое. И такая политика не принесет пользы ни США, ни России, ни общей ситуации в мире, ведь российско-американские отношения – один из факторов стабильности в современном мире", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Политолог: в позиции США по дипсобственности есть "конкретный посыл"

Он обратил внимание на появившееся ранее в пятницу в СМИ сообщение о том, что американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. Как заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

По мнению Дмитрия Журавлева, американцы "мечутся" в отношении России.

"Получается, что с одной стороны идет двухчасовая встреча (лидеров РФ и США), после которой даются позитивные посылы, а с другой стороны – начинаются явно враждебные действия против нашего дипломатического аппарата. В целом в отношении дипсобственности проблему создали сами американцы, там нет никакой проблемы. То есть американцы сейчас мечутся, и, думаю, мечутся они во многом из-за внутриполитической ситуации. Я, конечно, не общаюсь с американским президентом, но, мне кажется, Трамп хочет наладить с Россией нормальные отношения, но боится противодействия конгресса и вообще политической элиты, которая считает, что нормальные отношения с Россией невозможны. Это такой танец – шаг вперед, два назад", – заключил политолог.

Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Tatyana Makeyeva
Мнение: зеркальные меры России по дипломатам отрезвят горячие головы в США

Тогда российские власти решили не прибегать к зеркальными мерам, но оставили за собой право на ответные шаги. Однако и при новой администрации Белого дома ситуация осталась в подвешенном состоянии. На прошлой неделе, накануне встречи президентов России и США, группа американских сенаторов обратилась к  Трампу, потребовав исключить возвращение российской дипсобственности "из любых переговоров и обсуждений".

В Москве заявили, что уже подготовили ответ на действия Вашингтона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, терпение Кремля уже на исходе, а глава МИД Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

Как сообщала ранее газета "Известия", российские власти планируют выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена