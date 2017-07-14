Эксперт о новых ракетных пусках ВМФ: наши действия в Сирии – шок для НАТО

Россия планирует провести новые ракетные пуски у побережья Сирии. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил, что уровень боевой готовности российских военных в последнее время серьезно возрос, и операция в САР это подтверждает.

Военно-морской флот России с 14 по 28 июля планирует провести очередные ракетные пуски вблизи побережья Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей. В связи с этим был закрыт район в международных водах Средиземного моря у сирийского побережья.

Отмечается, что пуски ракет с российских кораблей могут осуществляться в промежуток с 8.00 до 18.00 мск.

Ранее данный район закрывался с 29 мая по 4 июня. 23 июня фрегаты ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Сирии, ракеты поразили командные пункты и склады боеприпасов террористов в провинции Хама.

По словам военного обозревателя, главы военной секции Изборского клуба Владислава Шурыгина, ракетные стрельбы вблизи побережья Сирии являются плановыми и, как и любые подобные учения, призваны продемонстрировать боеготовность российского флота.

"Собственно говоря, это плановые учения, они были прописаны еще год назад, никакого форс-мажора в этом случае нет, никаких проблем нет. Флот учится, отрабатывает свои задачи. Вообще практически во всех крупных учениях закладывается одним из элементов демонстрация силы, а применительно к флоту – это еще и демонстрация флага, демонстрация способности работать в достаточно удаленном регионе. Это обязательный элемент всех учений. Естественно, если учения проходят хорошо, демонстрируется высокая выучка, если поражаются все цели, то все, в том числе разведка других стран, делают себе пометки о том, что российский флот находится в высокой боевой форме", – сказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил серьезные успехи российских военных во время операции в Сирии.

"В последнее время уровень боевой готовности и российских летчиков, и моряков очень возрос. Мы это видим по результатам боевой операции в Сирии: мы удивили весь мир. В частности, тем, что проведя почти годовую операцию и выполнив более 10 тысяч вылетов, мы не потеряли ни одного самолета по техническим причинам или по ошибке экипажа. Для того же НАТО это было в каком-то роде шоком, они этого не ожидали. Наши корабли очень удачно отстрелялись из акватории Каспийского моря, после чего выполнили стрельбы из Средиземного моря. Все это проходило в штатном режиме, без каких-либо сбоев, и все цели поражались", – отметил военный эксперт.

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