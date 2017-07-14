Политолог: в позиции США по дипсобственности есть "конкретный посыл"

Белый дом допустил возвращение России ее дипсобственности. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в США решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки, и это можно считать неким результатом встречи в фомате G20.

Американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — отметил представитель администрации в интервью телеканалу CNN.

В качестве примера успешного сотрудничества американский чиновник привел ситуацию в Сирии.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", — сказал Горка.

В минувшую пятницу глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 9 июля.

В понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о "некотором прогрессе", которого удалось достичь в Сирии. Он также выразил надежду, что режим перемирия удастся ввести и в северной части страны.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, пока рано говорить о том, что вопрос о возвращении РФ ее дипсобственности будет решен положительно. Вместе с тем, считает он, был подан определенный сигнал.

"Мы уже столько раз видели перемены в линии (президента США Дональда) Трампа, что быть уверенными на сто процентов, что этот вопрос будет решен, мы не можем. Но то, что его озвучил заместитель помощника президента США, говорит нам о том, что этот вопрос существует и обсуждается. Видимо, Трамп действительно хочет подготовить общественное мнение к принятию решения о возвращении России дипсобственности", — сказал Евгений Бень.

По его мнению, в позиции США прослеживается прагматичный посыл.

"Полагаю, что в этом есть совершенно конкретный посыл, вполне прагматичный. На G20 было предложено три направления сотрудничества: по информационной безопасности, по Украине – по этим направлениям стороны вряд ли смогут найти общий язык, а по Сирии ситуация более продуктивна. Потому что без взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом сегодня России и США обойтись уже невозможно. Себастьян Горка намекнул, что будет выставлено условие – это соблюдение перемирия на севере Сирии. Кроме того, в США все больше раздаются голоса о том, что Вашингтон, возможно, не будет требовать ухода (сирийского лидера Башара) Асада. Поэтому можно высказать предположение, что мы сейчас видим робкие результаты встречи в формате G20", — отметил политолог.







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