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Эксперт о докладе ОЗХО по Сирии: "дистанционная" работа – это что-то новое

20:0213.07.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОстовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в СирииОстовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В МИД РФ назвали "не очень качественным" доклад миссии ОЗХО о применении зарина в сирийском Хан-Шейхуне. Эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik отметил, что в докладе ОЗХО по Сирии представлены не факты, а домыслы.

Доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в Хан-Шейхуне – "не очень качественный", Москва призывает Совместный механизм расследований ОЗХО – ООН (СМР) провести высокопрофессиональное расследование всех версий инцидента, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

По его словам, в Москве "рассчитывают, что упомянутый механизм сумеет устранить те серьезные огрехи, которые допустила миссия ОЗХО" и проведет "по-настоящему серьезное, высокопрофессиональное и беспристрастное расследование всех имеющихся версий, включая постановочную".

Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Для этого специалисты СМР должны в обязательном порядке посетить Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат, то есть осуществить то, что так и не удосужилась сделать МУФС. Ожидаем, что эта работа будет проведена достаточно оперативно", – добавил Ульянов.

В конце июня миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) подтвердила, что в начале апреля в стране применили запрещенный газ зарин. После того, как стало известно о содержании отчета организации, Вашингтон обвинил Дамаск в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik отметил, что в докладе ОЗХО о применении химоружия в Сирии представлены не факты, а домыслы. 

"ОЗХО открыто выполняет политический заказ – по-другому ее действия расценить нельзя. Потому что подобные "дистанционные" расследования – это что-то новое. Ни один суд не принял бы такие данные в качестве доказательств: по сути, они представили в своем докладе не факты, а одни только домыслы, иначе их доклад назвать не могу", – сказал Игорь Никулин. 

Он напомнил, что задачей инспекторов является установление фактов на месте, а не получение информации из вторых рук, как это сделали авторы доклада. 

"Правительство (президента САР Башара) Асада неоднократно предлагало инспекторам ОЗХО побывать на том же самом аэродроме Шайрат, откуда якобы взлетал самолет, как будто бы нанесший удар по повстанцам с применением химоружия. Но этого сделано не было. А ведь если бы там (на базе Шайрат) действительно хранился зарин, то это установить было бы очень легко, а скрыть – очень трудно", – отметил Игорь Никулин.    

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